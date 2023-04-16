الزمالك ينتظم في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

ينتظم اليوم، الأحد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي، استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا، الاثنين، في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض تدريبه الختامي مساء اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، على أن يختار بعدها الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أسوريو القائمة التي ستخوض اللقاء للانتظام في معسكر مغلق.

وستكون مباراة الغد بمثابة الاختبار الأول للمدير الفني الكولومبي عقب تولية مسئولية تدريب الفريق الأبيض رسميا خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق.

ومن المنتظر أن يعود محمود عبد الرازق " شيكابالا"، قائد الزمالك، للقائمة التي ستخوض المباراة، في حين سيتواصل غياب محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر، للإصابة.