ظروف قاهرة.. مدرب الرجاء المغربي يعترف بأزمة تهدد فريقه قبل مواجهة الأهلي

كشف التونسي منذر الكبير، المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، عن أزمة تواجه فريقه قبل مواجهة الأهلي، يوم 22 أبريل الجاري، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الرجاء المغربي مع شباب السوالم سلبيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بمسابقة الدوري المغربي، ليفشل الفريق في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي بالمسابقة المحلية، قبل السفر إلى القاهرة لمواجهة الأهلي.

وقال منذر الكبير في تصريحات أبرزتها صحيفة البطولة المغربية عقب نهاية المباراة:" الفريق محروم من 7 أو 8 لاعبين أساسيين لظروف قاهرة، وهذا السبب في الظهور بهذه الشكل رغم أن المتواجدين لم يقصروا في شيء".

أضاف:" الرجاء لا يزال بإمكانه المنافسة على لقبين وهما كأس العرش ودوري أبطال إفريقيا، وسنقاتل عليهما حتى آخر دقيقة".

واختتم:" واللاعبون مطالبون بتقديم أقوى نسخة عندهم في جميع المراكز، نملك حظوظا أمام الأهلي وسنحضر للقاء كما كما يلزم".

طاقم تحكيم سوداني لإدارة لقاء الأهلي والرجاء المغربي:

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عين طاقم تحكيم سوداني لإدارة لقاء الذهاب بين الأهلي والرجاء المغربي، بقيادة حكم الساحة محمود علي إسماعيل.