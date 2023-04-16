التصريح بدفن جثة عامل صعقته الكهرباء في الجيزة

صرحت جهات التحقيق في الجيزة، بدفن جثة عامل لقى مصرعه صعقا بالكهرباء بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة.

مصرع عامل صعقا في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا أفاد بمصرع شخص إثر إصابته بصعق كهربائي في منطقة الوراق، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الإنتقال إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، والتي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تعرض العامل لصعق كهربائي أثناء عمله ووفاته في الحال وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كما شرحت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عدم جود شبهة جنائية في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

