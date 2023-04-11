قصة فتاة منشأة القناطر.. ارتمت في أحضان جيرانها وحملت وهي بكرا.. تفاصيل

فتاة منشأة القناطر التي لم تكمل بعد ربيعها السابع عشر.. إلا أنها باتت بين عشية وضحاها أم لـ طفل صغير، وكانت الفاجعة فلم تعرف فتاة منشأة القناطر والد الطفل كونها كانت على علاقة بشابين من جيرانها.

علاقة غير شرعية بين فتاة منشأة القناطر وشابين

ما أن أكملت فتاة منشأة القناطر عامها الخامس عشر، حتى تفجرت الأنوثة الطاغية في جسدها، وهو ما جعلها مطمعا لكل من يشاهدها، حتى وقعت في براثن شابين من جيرانها وظلت كل ليلة وليلة في أحضانهم، يوما مع أحدهما والأخر مع الثاني.

مفاجأة الواقعة كانت وفقا لتقرير الطب الشرعي الثابت من مستشفى مبارك المركزي بمنطقة منشأة القناطر، فقد ثبت أن فتاة منشأة القناطر بالغة من العمر 15 عاما، وضعت مولودها في شهرها السابع، إلا أنها ما زالت بكرا، وأنه من الممكن حدوث الحمل مع عدم المساس بغشاء البكارة لحدوث تسريب للسائل من خلال فتحة غشاء البكارة دون فضه.

فتاة منشأة القناطر: عملت علاقة كاملة مع الشابين

وقالت فتاة منشأة القناطر المجني عليها، أنها وقعت في براثن الشابين، وأقامت علاقة محرمة معهما فكانت على معرفة بكليهما سويا وكانت تذهب إلى كلا منهما على حدة لمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة، حيث كانت الفتاة تتردد على منزل كل واحد بين يوما وآخر حتى حملت سفاحا.

تحقيقات القضية كشفت تفاصيل مثيرة، حيث شهد معاون مباحث مركز شرطة منشاة القناطر بأن تحرياته السرية قد توصلت إلي صحة قيام المتهمان بإتيان المجنى عليها مستغلين صغر سنها وهتك عرضها.

مفاجأة.. فتاة منشأة القناطر حامل والأب مجهول

التحقيقات في القضية كشفت اتهامات نيابة شمال الجيزة للمتهمين، اللذان قاما بهتك عرض المجني عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة بأن استدرجها كلا منهما على حدة عدة مرات مستغلين حداثة سنها وقلة حيلتها إلى منزلهما، وما أن انفردا بها حتى قاما بتجريدها من ملابسها ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

واعترف المتهمان خلال التحقيقات بمعاشرة الطفلة - فتاة منشأة القناطر - معاشرة الأزواج وعلى حد وصفهما - كان بموافقتها وبمزاجها - ولم يجبرها على شيء حتى أنها كانت تذهب إليهما في منزليهما وعندما أخبرتهما بحملها نفى كلاهما أن يكون الجنين من صلبه، حيث أنها كانت تعاشر كلاهما في نفس الفترة ولا يعلمان من والد الطفل.

وأحالت نيابة شمال الجيزة الكلية أوراقها إلى محكمة الجنايات تضمنت التفاصيل الكاملة للجريمة التي ارتكبها شابان حيث يواجهان اتهاما بهتك عرض قاصر عمرها 16 عاما بمدينة منشاة القناطر.