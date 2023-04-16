أحداث مشوقة في مسلسلات رمضان بالحلقات 24

عرض برنامج صباح الخير يامصر المذاع على قناة مصر الأولى، تقريرا عن ملخص حلقات المسلسلات الرمضانية، وشهدت الحلقات 24 من مسلسلات رمضان والحلقات التاسعة من النص الثاني لشهر رمضان أحداث متشوقة.

مسلسل حرب

بدأت حلقة أمس بمشهد قسم شرطة ثالث العريش بعد انفجاره نتيجة سيارة مفخخة وانهياره بالكامل، وينجو الرائد عمر الإمام - محمد فراج، و الضابط شريف زيدان - أحمد سعيد عبد الغني من الحادث لكن يسترشد باقي الضباط المتواجدين في القسم وبيعتقد شريف أن العملية كانت ردا على القبض على مدحت.

الحلقه 24 من مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

محمد رمضان بيتكلم مع والدته ويروي لها ما حدث في بيت أحمد داش او سيف ومقابلته لبلال شامه وأنه هرب منه وخبطته عربية وبيقول لها كمان انه حاسس انه سيف يبقى هو ابنه اللي اتخطف من 19 سنه.

في الحلقه 24 من مسلسل عملة نادرة بطوله نيللي كريم

وصل مسعود او احمد عيد لحاله صعبه بسبب السحر إللي شربه ودخلت امه فريده ست النصر علشان تطمن عليه وقال لها انه هو الذي قتل بلال اخوه.

الحلقه 24 من مسلسل الكبير قوي

بتستعد الكبيره فحته أو سما ابراهيم للزواج وبما ان مربوحه مشهوره بالاطقم الغريبه وارتدائها اكثر من طقم غريب ليلة الفرح فقدمت نصائح للكبيره فحت وقالت لها عملتي حسابك في الأطقم وعرضت عليها مربوحه طقم من فيلم رعب.

في الحلقه 24 من مسلسل جميله

ذهب هشام الشريف او صبحي خليل لبيته وبيعرف منه الحقيقه بعدها بيرجع بيته وهو غضبان وبيطلق ايه او ساميه عاطف و بيجبرها على التوقيع عشان يحرمها من ابنها وحقوقها الشرعيه ويطردها خارج المنزل.

وفي الحلقة 24 من مسلسل سوق الكانتو

وتبدأ الحلقه بإكتشاف جابر الخواجه او طارق النهاري بان طه القماش يتعاون مع الشرطه ومنهم المفتش زناتي عشان يثبتوا عليه انه بيتاجر في الكحول والمخدرات.

وفي الحلقه 25 من مسلسل سره الباتع

حامد بيخرج من السجن ويلاقي ساره او ريم مصطفى في انتظاره مع خالد انور او فريد ويرجع حامد لبيته وتستقبله والدته بالدموع.

ومسلسل تحت الوصاية الحلقه التاسعه.

قامت حنان باعطاء الاجره لطقم الصيادين في المركب لكن اشترطوا إنهم يبيعوا الجمبري والا مش هيشتغلوا معاها تاني فرده حنان وقالت لهم انها هتشوف صيادين غيرهم فقالوا لها ان ما فيش حد هيرضى يشتغل على مركب الريس بتاعها ست فقررت الاستعانه باحمد خالد صالح زكريا وعمل معها تمثيليه حتى يجبروا الصيادين للعمل معاها تاني.

الحلقه التاسعه من مسلسل جت سليمة لدنيا سمير غانم

شهاده قيام حراس السلطان طمعان بالقبض على الاقزام علشان إستجوابهم على مكان سليمه والموكوس وده بعد ما عجز السلطان طمعان عن رؤية او سماع سليمه والموكوس في البلوره السحريه