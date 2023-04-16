جعفر العمدة يخرج من الشاشة إلى أرض الواقع في مصر

تفاعل فريد من نوعه مع مسلسل “جعفر العمدة” الذي لامس الواقع واختلط به لدرجة أن مشاهدين في مصر أقاموا احتفالات وعلقوا لافتات بعد حلقة خروج بطل المسلسل من السجن.

وعرضت قناة “العربية” الإخبارية تقريرا عن تفاعل آخر مع شخصية وداد التي خلعت زوجها وتزوجت عليه دون علمه، في حلقة أثارت غضب جمهور المسلسل.

وطلبت الممثلة جوري بكر، التي تلعب شخصية وداد، عبر حساباتها وقف سيل الشتائم، واعتبرت أن التفاعل مع دورها يؤذيها نفسيا كما يؤذي عائلتها.

وقالت جوري بكر: “مفروض اللي حصل ده نجاح، مفروض إني أتقبل الوضع ده، بس أنا يمكن عشان لسه جوايا كجوري وبتصرف أنا كاجوري وخلاص خلصت المسلسل ده، فبقول إن الشتايم دي والسب ده كله بيضرني وبيضر الناس المتابعين ليا سواء أهلي أو زوجي”.

وأفاد التقرير بأن المسلسل الذي يعرض على شاشة “ام بي سي” ومنصة “شاهد”، ويحظى بمشاهدات مرتفعة، صرح بطله محمد رمضان لوسائل إعلام مصرية بأن نهايته ستكون سعيدة وسترضي المتابعين.