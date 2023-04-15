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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ جهاز هضمي وكبد: الفسيخ ليس ضارا بشرط

فسيخ ورنجة
فسيخ ورنجة

قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، إن تناول الفسيخ والرنجة في احتفالات عيد شم النسيم ، والتي تأتي خلال شهر رمضان المبارك صعب لأن  الفطار على مأكولات فيها نسبة كبيرة من الملح مع صيام أكثر من 12 ساعة متعب، مضيفا أن صعب نفطر فسيخ ورنجة بجميع المقاييس، لكن ممكن يكون طبق جانبي".

وأضاف "أشرف عمر" عبر فضائية "صدى البلد"، " أن الفطار على فسيخ صعب كدة إحنا نتعب القولون معانا ومش قادرين نهديه ونحترمه شوية" ، مشيرا إلى أن من الممكن نتناول كمية بسيطة حتى لا تؤذي المعدة القليل من الفسيخ ليس ضار ولا يوجد فيه مشكلة لأن هذا ندخله في الأكل اللي فيه نسبة من التخمر وهي مطلوبة ومفيدة".

وتابع: "لا بد أن يكون هناك توازن وتعادل علشان النفسية متتعبش، لما الإنسان يكون صائم لازم يهيئ المعدة أنه داخل على معركة الطعام لأن تناول الطعام مجهود على القلب والجسم كله من أول المضغ والهضم والإخراج".

وأشار إلى أن أي حد عنده مشكلة في القلب أو الكلى أو الكبد تناول الفسيخ سيسبب خلل في توازن السوائل في الجسم.

السوائل الكلى القولون الهضم الكبد القلب

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