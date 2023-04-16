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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها تفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات كرة القدم بالدورة الرمضانية

جانب من البطولة
جانب من البطولة

أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها ، فوز الجامعة بالمركز الأول وبالميدالية الذهبية بالتصفيات النهائية للدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا المصرية في خماسي كرة القدم، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة 32 جامعة مصرية.

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وقدم الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، التهنئة لفريق الجامعة على تميزه الرياضي وأدائه المشرف خلال مباريات الدورة الرمضانية، والذي أهله للحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية.
وأكد رئيس الجامعة أن اهتمام الجامعة بالرياضة يأتي من منطلق آثارها الإيجابية على الصحة العقلية والنفسية للطلاب بهدف إعداد جيلاً من الشباب واعياً مستنيراً يعمل لصالح مجتمعه ووطنه ، مشيدا بالروح الرياضية والتنافسية بين الفرق الرياضية خلال فعاليات البطولة.

جدير بالذكر أن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، قام بتنظيم الدورة الرمضانية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 32 جامعة مصرية ، والتي أقيمت في رحاب المدينة الشبابية بالإسكندرية.

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