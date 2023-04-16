الصليب الأحمر يدعو الأطراف السودانية إلى ضرورة تيسير عمل المنظمات الإنسانية

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء اليوم الأحد، جميع الأطراف السودانية إلى تيسير عمل المنظمات الإنسانية.



كما طالبت اللجنة باتخاذ جميع الاحتياطات لتجنب وقوع إصابات ووفيات بين المدنيين بالسودان.

وأعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم الأحد، عن موافقة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على مقترح هدنة مؤقته للأغراض الإنسانية.



وقالت الأمم المتحدة في بيان: "الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني واللواء محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع وافقا على اقتراح الممثل الخاص للأمين العام للسودان فولكر بيرتس والآلية الثلاثية (الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، والأمم المتحدة) بالالتزام بوقف مؤقت للقتال لأغراض إنسانية، اليوم من الساعة 16:00 حتى 19:00 مساء".



وأضافت "وإذ يقر الممثل الخاص بجهود الطرفين للتوصل إلى هذا الاتفاق، يحملهما وقواتهما المسؤولية عن احترام هذا الاتفاق والالتزام به".



وفي وقت سابق، عبر مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، مساء اليوم الأحد، عن رفضه الشديد لأي تدخل خارجي من شأنه تعقيد الوضع بالسودان.