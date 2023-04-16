بوتين يعقد اجتماعا مع وزير الدفاع الصيني

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماع عمل مع عضو مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية وزير الدفاع لي شانغ فو، حسبما نقلت وكالة تاس.

وقال بيسكوف: "عقد بوتين اجتماع عمل مع عضو مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو"، وأشار إلى أن المعلومات المتعلقة بالاجتماع سيتم نشرها لاحقا.

وقال بوتين خلال اللقاء مع وزير الدفاع الصيني: "هناك تطور جيد في جميع الاتجاهات، بما في ذلك داخل الإدارات العسكرية".

وقال بوتين في المحادثات الموسعة، إن التعاون في مجال الطاقة بين روسيا والصين آخذ في التوسع، وأن الأعمال الروسية قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للصين في موارد الطاقة بموجب العقود المبرمة بالفعل وما بعدها.