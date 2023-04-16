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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يشارك الإفطار مع مقيمي دار المسنين

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا خلال الإفطار

شارك الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الإفطار مع عدد من مقيمي دار المسنين بحي جنوب مدينة المنيا، والتابع للجمعية العامة لرعاية المسنين، وذلك ضمن جهود الأجهزة التنفيذية للمحافظة، للتواصل المباشر مع كافة فئات المواطنين ومشاركة جميع أبناء المحافظة خلال الشهر المبارك.

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جاء ذلك بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال أبوسمرة مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا وأحمد عثمان رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لرعاية المسنين.

اعرب نائب المحافظ عن سعادته وحرصه على تواجده بين آبائنا وأمهاتنا في لمسة وفاء وتقديرا وعرفانا بالجميل على أداء رسالتهم في الحياة، مشيراً إلي انه سوف يحرص دائما على الاطمئنان عليهم، ومتمنياً لهم دوام الصحة والعافية.

وخلال الزيارة حرص نائب المحافظ علي الاستماع إلى مطالب بعض المقيمين والمشكلات الخاصة وكذلك المقترحات ووعد بدراستها والعمل على تلبيتها، وأوصى القائمين بحسن معاملة جميع المقيمين وتوفير سبل الراحة وتلبية مطالبهم.

وفي ختام زيارته سلم نائب المحافظ هدايا عينية لمقيمي الدار، مقدمة من المجلس القومي للمرأة فرع المنيا في إطار المسئولية المجتمعية التي تهدف إلى تطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
 

إفطار محافظ المنيا نائب محافظ المنيا وزارة التضامن الاجتماعي المجلس القومى للمرأة بالمنيا اللواء اسامة القاضي مجلس إدارة الجمعية

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