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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرزها مرتضى منصور وكهربا.. قرارات رادعة ضد الأهلي والزمالك من اتحاد الكرة

صدى البلد

فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن عقوبات رادعة تطول الأهلي والزمالك من اتحاد الكرة.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلا: “ بحثت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ، برئاسة المستشار عزت خميس وعضوية المستشارين محمد شيرين فهمي وعصام فريد وايهاب عثمان وعزت ابوزيد ، الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك لسبه اللاعب محمود كهربا، وشكوي رئيس نادي الزمالك ضد كهربا لسبه جماهير الزمالك”.

وقررت اتخاذ قرارات رادعة جاءت كالاتي: 

تغريم رئيس نادي الزمالك ٣٠٠ ألف جنيه تسدد خلال شهر

-حرمان رئيس نادي الزمالك من دخول الملاعب لمدة شهرين في المسابقات التي يشارك فيها نادي الزمالك.

- تحذير رئيس نادي الزمالك بخطاب رسمي من العودة لمثل هذا السلوك وتذكرته بالقواعد الانضباطية.

كما قررت اللجنة معاقبة لاعب النادي الأهلي كهربا

-الإيقاف لعدد ١٢ مباراة في المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية

- غرامة مليون جنيه تسدد خلال شهر

-تحذير النادي الاهلي من تكرار قيام الجماهير باستخدام عبارات أو إشارات تنطوي على إخلال بالقيم والأخلاق والقواعد الرياضية

-تغريم النادي الأهلي ٢٠٠ ألف جنيه تسدد خلال شهر

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