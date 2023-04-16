بيغني كويس .. الشاعر إسلام خليل: أرحب بالتعاون مع حسن شاكوش

قال الشاعر إسلام خليل، إنه يرحب بالتعاون مع حسن شاكوش، لافتا إلى أنه مؤدي مهرجانات وليس مطربا، كلمة مطرب دي كبيرة وثقيلة، وحسن بيغني كويس ومستعد للتعاون معاه".

وعلق إسلام خليل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، علق الشاعر إسلام خليل، على أزمته مع المطرب حكيم، بسبب أغنية رمضان كريم، قائلا :" مش هعمل راسي براسه".

أغنية رمضان كريم التي كتبتها لحكيم وكسرت الدنيا"

تابع: حكيم تجاهل ذكر أسمي متعمدا خلال تصريحاته مع إسعاد يونس عند سؤاله عن أغنية رمضان كريم التي كتبتها لحكيم وكسرت الدنيا".