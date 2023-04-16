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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الروسية تقصف المنطقة المتاخمة لمدينة سومي الأوكرانية 3 مرات

صدى البلد

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة سومي الأوكرانية، أن القوات الروسية قصفت المنطقة المتاخمة لمدينة سومي ثلاث مرات اليوم الأحد، وأطلقت 16 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن الإدارة العسكرية الإقليمية في سومي أن القوات الروسية شنت قصفا مدفعيا على بلدة شاليهين، حيث تم تسجيل ثلاثة انفجارات هناك.

كما تعرض مجتمع فيليكا بيساريفكا لقصف بقذائف الهاون، حيث ألقت القوات الروسية 6 ألغام، واستخدم الجيش الروسي أيضا المدفعية ذاتية الدفع لضرب مجتمع بيلوبيليا، حيث تم تسجيل 7 إصابات هناك.

الجيش الروسى القوات الروسية مدينة سومي الأوكرانية

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