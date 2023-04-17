أبو الغيط يجري اتصالا هاتفيا بسكرتير عام الأمم المتحدة لبحث الوضع بالسودان

أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الموقف الخطير في السودان.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط أبلغ جوتيريش بموقف مجلس الجامعة الصادر اليوم بشأن ضرورة وقف التصعيد ووقف إطلاق النار واستعادة الهدوء إلى السودان في أسرع وقت.

وأشار المتحدث إلى أنه عبَّر -خلال الاتصال- عن الاستعداد للعمل سوياً مع الأمم المتحدة لتحقيق وقف فوري للاشتباكات المسلحة وحقن الدماء، والحيلولة دون المزيد من تدهور الأوضاع.

واستمع أبو الغيط لتقييم السكرتير العام للموقف، واتفقا على ضرورة تكثيف الاتصالات مع القيادات المتقاتلة من أجل وضع حد للمواجهات.