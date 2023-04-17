أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مصر مستعدة للوساطة بين الأطراف السودانية

أخبار مصر.. أكد الرئيس السيسي استعداد مصر للوساطة بين الأطراف السودانية، خلال اتصال هاتفي مع رئيس جنوب السودان.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية...

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



السيسي ورئيس جنوب السودان يؤكدان استعدادهما للوساطة بين الأطراف السودانية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس "سلفا كير"، رئيس جمهورية جنوب السودان…

مدبولي: الرئيس السيسي أصدر قرارين جمهوريين بإنشاء المجلسين الأعلى للتصدير والاستثمار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لبحث سُبل النهوض بالمناطق الاستثمارية والصناعية، والتغلب على التحديات التى تواجه المستثمرين…

رئيس الوزراء: نتبنى كافة الرؤى والمقترحات الداعمة لدفع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات تيسير إجراءات الاستثمار، وذلك في اجتماع عقده اليوم، مع حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة…

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



مصر للطيران تعدل مواعيد رحلاتها مع بدء التوقيت الصيفي

أعلنت مصر للطيران، تعديل مواعيد رحلاتها مع بدء التوقيت الصيفي، وقالت إنه نظراً لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية اعتباراً من الدقيقة الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ يرجى التكرم بالعلم أن جميع رحلات مصر للطيران بدءً من التاريخ المذكور …

الوزراء يجري استطلاعا بشأن إجراءات وحوافز الحكومة لتحسين الاستثمار في مصر.. تفاصيل

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعاً للرأي خلال شهر مارس الماضي، لمجموعة من المنشآت الاقتصادية للتعرف على آراء المديرين التنفيذيين داخل…

الصحة: 89 مركزا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الفطر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار العمل بـ 89 مركزًا رئيسيًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج، خلال فترة إجازات عيد الفطر المبارك من يوم 20 إلى 25 من شهر أبريل الجاري…

يمر بـ 7 محافظات.. وزير النقل: خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري الجاري تنفيذها بمحافظتي الدقهلية ودمياط ، والتي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق ..

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



شم النسيم 2023.. نصائح هامة قبل تناول الفسيخ والرنجة

يتزامن عيد شم النسيم هذا العام مع شهر رمضان، وتعتبر أطباق الفسيخ والرنجة والأسماك من الأطباق الأساسية الغالبة على موائد المصريين في الأعياد والمناسبات على الرغم من التحذيرات الشديدة…

أبو الغيط يجري اتصالا هاتفيا بسكرتير عام الأمم المتحدة لبحث الوضع بالسودان

أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الموقف الخطير في السودان…

في شم النسيم.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس، غدٍ الاثنين 17 أبريل، الذي يوافق عيد شم النسيم، إضافة إلى الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة…

مترو الأنفاق يكشف عن مواعيد العمل خلال أيام عيد الفطر 2023

يقدم موقع صدى البلد، مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال عيد الفطر 2023 ، والتي تكثر فيها رحلات الذهاب والإياب على الخطوط الثلاثة…

الجالية المصرية تحتفل بعيد القيامة وشهر رمضان فى شيكاغو

احتفلت الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الامريكية باعياد القيامة وليلة القدر وشهدت مقاطعة ببريدج فى شيكاغو ليلة مصرية بامتياز بمشاركة السفير د سامح أبو العينين قنصل عام مصر فى شيكاغو وولايات وسط الغرب الامريكى وأعضاء القنصلية العامة…

بالأسماء.. تحويل مستحقات الضمان الاجتماعي لـ49 عاملاً مصريا غادروا الأردن

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في تحويل القائمة الـ 122 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 49 عاملاً مصرياً لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن؛ غادروا عمان نهائيا…

وزيرة البيئة: زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لـ42% بحلول 2030

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



شركة عالمية تعلن توسيع استثماراتها في السوق المصري وفتح فروع جديدة

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة؛ اليوم الأحد؛ بديوان عام الوزارة وفداً من إدارة شركة سامسونج مصر برئاسة جون سو جونج رئيس مجلس الإدارة…

مكاسب معرض "رمسيس وذهب الفراعنة".. خبراء: يعطي دفعة بأرقام السياحة الثقافية

يجمع معرض “رمسيس وذهب الفراعنة” العالمي، قطع آثار مصرية بمعرض لافييت بالعاصمة الفرنسية باريس، كنوزا، أبهرت العالم ليتدافع إليها عشقا الآلاف من أوروبا…

بعد التوترات فى السودان.. وزير الري يطمئن على البعثة المصرية

اتصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ببعثة الرى المصرى بالسودان للإطمئنان على أحوال العاملين بالبعثة خاصة في المناطق التي شهدت توترات في دولة السودان الشقيقة …