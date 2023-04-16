مكاسب معرض "رمسيس وذهب الفراعنة".. خبراء: يعطي دفعة بأرقام السياحة الثقافية

يجمع معرض “رمسيس وذهب الفراعنة” العالمي، قطع آثار مصرية بمعرض لافييت بالعاصمة الفرنسية باريس، كنوزا، أبهرت العالم ليتدافع إليها عشقا الآلاف من أوروبا، لرؤية ملوك وملكات أذهلت العالم؛ لتحظي أوروبا والعالم بأن يظل المعرض مقاما لمدة 6 أشهر فى فرنسا.

رمسيس وذهب الفراعنة

ويضم معرض رمسيس وذهب الفراعنة، مجموعة قيمة من كنوز مصر الأثرية، وتحوي 181 قطعة، تعرض بها بعض مقتنيات المتحف المصري بالتحرير التي تعود لعصر الملك رمسيس الثاني، إضافة إلى بعض القطع الأثرية من مُكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، ولأول مرة يُعرض "تابوت مومياء الملك رمسيس الثاني" خارج مصر ،و بعض التوابيت الخشبية الملونة.

رمسيس وذهب الفراعنة

وفى إطار ذلك يرصد "صدى البلد"، آراء خبراء السياحة لعرض مكاسب مصر من معرض رمسيس وذهب الفراعنة فى السطور التالية.

رمسيس وذهب الفراعنة

قال عبدالهادى محمد، رئيس غرفة شركات السياحة فى أسوان، إن معرض رمسيس وذهب الفراعنة، جولة جديدة ومحطة تاريخية تروج للسياحة الثقافية التى بدورها تنعش عطش السائح المولع برؤية كنوز مصر وتاريخها وآثارها، إضافة إلي اكتشافتها المعلنة عالميا لتكون مصر أرضا خصبة للتاريخ، وتوجه عيون السائحين ومنظمي الرحلات إلى المقصد السياحي الثقافي في مصر.

رمسيس وذهب الفراعنة

رمسيس وذهب الفراعنة

وأوضح “عبدالهادي”، لـ"صدى البلد"، أن الترويج للسياحة الثقافية بكنوز المصري القديم القديم أداة جديدة يجب استثمارها والبناء عليها بحملات ترويجية عبر السوشيال ميديا والإعلام؛ لنضيف إليها انتشارا واسعا أمام كافة الأسواق السياحية.

رمسيس وذهب الفراعنة



أكدت الخبيرة السياحية راندا العدوي، أن رمسيس وذهب الفراعنة، فرصة مؤكدة لترويج السياحة الثقافية تدفع بمؤشر السياحة الثقافية إلى الارتفاع، موضحة أن المعارض الأثرية تكمن أهميتها في أنها تعرض ثقافة للعالم لا ولن تخرج إلى من مصر فهي كنوز لها قيمتها الثقافية التى يقدرها السائح .

رمسيس وذهب الفراعنة



وأعربت “راندا”، في تصريح لـ"صدى البلد"، عن فخرها بما تراه من تدفق السائحين والتى قدرت بـ بيع ١٣٠ ألف تذكرة قبل وصول معرض رمسيس وذهب الفراعنة إلى باريس ، كدلالة أن القيمة الأثرية للحضارة المصرية متفردة ، لتغير بوصلة السياحة في العالم لتتوجه نحو المقصد المصري.

رمسيس وذهب الفراعنة



وفي هذا السياق، أشار محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى أن معرض رمسيس وذهب الفراعنة ، استخدم أدوات حديثة في طرق العرض عبر تقنيات الواقع الافتراضي في عرضه معزز بفيديوهات ، واصفا المعرض بـ الفرصة الذهبية لترويج مصر في وسائل الاعلام الدولية والمحلية، إضافة إلي منصات التواصل الاجتماعي.

10 معلومات مهمة عن معرض رمسيس وذهب الفراعنة

1-يضم المعرض 181 قطعة أثرية فريدة من نوعها

2-تستمر فترة إقامة هذا المعرض في مدينة باريس حتى 17 سبتمبر

3-يعرض به بعض مقتنيات المتحف المصري بالتحرير التي تعود لعصر الملك رمسيس الثاني

4-يعرض بعض القطع الأثرية من مُكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة

5-لأول مرة يُعرض "تابوت مومياء الملك رمسيس الثاني" خارج مصر بالمعرض

6-يتيح المعرض لزائرية تجربة اكتشاف معبد أبو سمبل ومقبرة نفرتاري من خلال تقنية الواقع الافتراضي

7-يعرض مجموعة من الفيديوهات التي تحكي تاريخ الملك رمسيس الثاني والمعارك الحربية التي قادها

8-باع المعرض ١٣٠ ألف تذكرة قبل وصوله الي باريس

9-يعرض به التماثيل والحلي وأدوات التجميل واللوحات والكتل الحجرية المُزينة بالنقوش وتماثيل المعبودات

10-يزين المعرض مشاركة بعض التوابيت الخشبية الملونة