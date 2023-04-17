بسبب تايوان.. الخارجية الألمانية تطالب بعقد قمة صينية أمريكية

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في مقابلة مع قناة "ZDF" التلفزيونية أمس الأحد، إنه في سياق الوضع في تايوان، من الضروري أن يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الصيني تشين جانج محادثات في أقرب وقت ممكن.

وأضافت بيربوك، "يبدو لي أنه من المهم عقد هذا الاجتماع في المستقبل القريب". حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشارت وزير الخارجية الألمانية إلى أن بلينكين أعلن في الاجتماع الوزاري الأخير لمجموعة العشرين أنه سيلتقي بوزير الخارجية الصيني، ولكن بعد ذلك وقع حادث أسقط فيه الأمريكيون منطادًا صينيًا فوق المحيط الأطلسي.

وزارت بيربوك الصين يوم الخميس بدعوة من وزير الخارجية الصيني تشين جانج، في زيارة استمرت لثلاث أيام، حيث شارك تشين جانج في رئاسة الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي الصيني الألماني حول الدبلوماسية والأمن مع بربوك.