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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام البدري يكشف حقيقة خلافاته مع مجلس إدارة الأهلي ورأيه في القندوسي

صدى البلد

قال حسام البدري المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي، أن علاقته جيدة للغاية مع مسئولي النادي الأهلي، ولا يوجد أي شرخ في العلاقة مطلقا مع إدارة النادي الحالية برئاسة محمود الخطيب.

 

وقال البدري في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "لا يوجد اي شرخ في العلاقات مع مسئولي النادي الأهلي، والنادي صاحب فضل كبير عليه، وانا مشجع للنادي، وعلاقتي جيدة مع الإدارة".

 

وتابع: "جماهير الأهلي دائما يكون لها دور كبير في بث الروح للاعبين، وهم اللاعب رقم 1، وأوقات كثيرة لا يكون حالة اللاعبين غير جيدة لكنه يعود بفضلهم".

 

وواصل: "أحمد قندوسي لاعب مميز جدًا وعندما يلعب في مركز 10 يكون مؤثر، وفي المباراة السابقة استطاع تسجيل هدف ولكن تم إلغائه، وهذا الهدف سجل كثيرًا مثله خلال وجودي في تدريب وفاق سطيف، وعندما يتأقلم مع زملائه سيقدم أداءً أفضل وسيتألق مع زملائه في الفريق".

 

وأتم: "علي معلول واحد من أبناء الصفاقسي وجماهير النادي تحبه، وهناك رابط جيد بين الأهلي والصفاقسي وأشاهد ذلك في الشارع الرياضي في مدينة صفاقس".

الأهلى الخطيب النادي الأهلي الصفاقسي التونسي حسام البدري الصفاقسي مجلس إدارة محمود الخطيب

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