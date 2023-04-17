حسام البدري: تعرضت لظلم فادح بسبب تجربة المنتخب

أعرب حسام البدري المدير الفني لفريق الصفاقسي، عن فخره الشديد بوجوده دائمًا على طاولة الترشيحات داخل الأندية العربية الكبرى، مشيرًا إلى أنه تعرض لظلم فادح من جانب اللجنة المؤقتة التي سبق وتولت مسئولية اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد والتي قررت إقالته من منصبه.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "فخور دائما بأنني مطلوب من جانب الأندية العربية في الجزائر وتونس، وكلها أندية كبيرة ولديها جماهيرية كبيرة، وكنت مستعد للعمل في مصر، لكن من بداية الموسم المقبل من أجل اختيار وانتقاء اللاعبين حتى أكون مسؤولا عن النتائج وتلقيت عدة عروض في وسط الموسم الجاري لكنني اعتذرت عنها".

وأضاف: "لازلت أشعر بظلم شديد بسبب تجربتي مع منتخب مصر، وبعض المسئولين يخرجون للإدلاء بتصريحات بأنهم تأخروا في إقالتي، لكن هما من كانوا يستحقوا الإقالة من مناصبهم".

وواصل: "لم أجد مساندة أو دعم خلال فترة عملي مع المنتخب الوطني، ولو عاد بي للزمن كنت سأقوم بتوضيح كافة الأمور للرأي العام، والكشف عن المسئولين الذين لم يستجيبوا لمطالبنا".

وأكمل: "هناك مشاكل كثيرة تعرضنا لها واتحاد الكرة لم يساندني منها بيراميدز رفض إرسال لاعبيه وطلبت خوض مباريات ودية ولم يستجيبوا وفي النهاية كانوا يخرجون لتضليل الرأي العام".

وزاد: "أحمد مجاهد خرج اعلاميًا ليقول أنه تأخر في اقالة الجهاز الفني، هؤلاء الناس لم يكونوا أمناء على مصلحة مصر، وسأخرج بكل قوة للرد على أي شئ خلال الفترة المقبلة".

وأتم: "نتمنى التوفيق للمدرب الموجود حاليًا، والأهم حاليا إسعاد الشعب المصري بنتائج جيدة".