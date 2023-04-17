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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محمد أبوزيد يقدم التهنئة بعيد القيامة المجيد لكنائس ومطرانيات شمال المنيا

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يهنئ الأقباط

واصل الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا زيارة عدد من الكنائس بمراكز شمال المحافظة شملت مراكز مغاغة وبني مزار ومطاي وسمالوط، وذلك لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد.

رافق نائب المحافظ الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة وأحمد خلف رئيس مركز العدوة وعماد حسن رئيس مركز بني مزار وهشام فايز رئيس مركز مطاي وسعيد محمد رئيس سمالوط والدكتور أحمد طلب رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف، والشيخ الدكتور حسانين عبدالحكم، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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شملت زيارة نائب المحافظ مطرانية الأقباط الأرثوذكس لمركزي مغاغة والعدوة، ومطرانية بني مزار والبهنسا للأقباط الأرثوذكس، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة مطاى ومطرانية الاقباط الارثوذكس بمركز سمالوط.

أكد نائب المحافظ، أن المصريين وحدة واحدة وهم شركاء في بنيان واحد ونسيج مترابطً، يعملون معا للنهوض بالوطن، لافتا إلى اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الإخوة والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والأمان والاستقرار ووحدة وقوة وتماسك شعبها.

كان نائب المحافظ قد زار أيضا عدداً من كنائس مدينة المنيا وكنائس مراكز جنوب المحافظة ديرمواس وملوي وأبوقرقاص.
 

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