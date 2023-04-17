جولة ميدانية مفاجئة لوكيل وزارة الصحة على مستشفى مطروح العام

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة،بمطروح خلال جولة ميدانية مفاجئة مستشفي"مطروح العام ، " ترافقه الدكتورة حنان سمير عضو إدارة الطب العلاجى بالمديرية، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، ومتابعة استعداد المستشفيات لتنفيذ خطة الطوارئ .

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفي مطروح العام، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن توافر الأمصال واللقاحات المختلفة، وفصائل الدم ومشتقاته، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، وعدم وجود نقص في الأصناف المختلفة بصيدلية الطوارئ، وتوافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية، .

كما وجه بمضاعفة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بقسم الإستقبال والطوارئ، خاصة خلال فترة الاحتفالات القادمة، وتعميم ذلك علي جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.

كما تفقد معمل المستشفي، موجهاً بتجميع الأجهزة الطبية غير المستغله بالمعمل، وتصنيفها وفحصها ودراسة الاستفادة منها بمختلف منافذ تقديم الخدمات الصحية .

واشار أن ذلك ياتى في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع درجة الاستعداد القصوى أثناء احتفالات عيد القيامة المجيد، وأعياد شم النسيم، وعيد الفطر المبارك .