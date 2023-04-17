عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آخر عروض رمضان..موبايل شاومي Xiaomi حديث بكاميرا 50 ميجابكسل وسعر 3500 جنيه

آخر عروض رمضان..موبايل
آخر عروض رمضان..موبايل شاومي Xiaomi حديث بكا

تقدم شركة شاومي الصينية الرائدة هاتفا متميزا وهو Xiaomi Redmi 12C والذي يأتي لينافس في الفئة الاقتصادية حيث يأتي بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجا بكسل وبطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير مع إستخدام معالج ميديا تيك الـ Helio G85.

 

وبجانب كل هذه المميزات الرائعة، يتوفر هاتف شاومي Redmi 12C بعرض متميز جدا في موقع أمازون الهند حيث يصل سعره بعد التخفيض إلى 9500 روبية هندية ( أي ما يعادل 3500 جنيه مصري ).

آخر عروض رمضان..موبايل شاومي Xiaomi حديث بكاميرا 50 ميجابكسل وسعر 3500 جنيه

مواصفات هاتف شاومي Redmi 12C

 

يأتي هاتف شاومي Redmi 12C بشاشة من نوع LCD قياس 6.71 بوصة، بجودة + HD ، ومستشعر للبصمة تت الشاشة، مع نوتش للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

 

ويعمل هاتف شاومي Redmi 12C بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Helio G85 SoC ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4X تصل لسعة 6 جيجابايت ، وذاكرة تخزين داخلية تصل لـ 512 جيجا بايت.

 

ويعمل هاتف شاومي بنظام التشغيل Android 12 ، مع واجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 13. 

 

ويحتوى هاتف شاومي Redmi 12C على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة ومنفذ من نوع microUSB ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، مع دعم شبكات 4G بالإضافة إلى فتحة بطاقة microSD مخصصة.   

شاومي Xiaomi Xiaomi Redmi 12C مواصفات هاتف شاومي Redmi 12C أرخص هاتف شاومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة ولا السبت.. البحوث الفلكية تحسم الجدل حول موعد عيد الفطر

2500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية

كلام نهائي.. عيد الفطر هذا اليوم فلكيًا والإفتاء تستطلع هلال شوال الخميس

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

34 أمرا تعوذ منها النبي .. انتبه لها

طقس أول أيام عيد الفطر 2023.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

اتحاد الكرة عن عقوبة كهربا: يقف تنفيذها في هذه الحالة

بـ رسالة.. أول رد فعل من كهربا عقب قرارات لجنة الانضباط

موضوعات متعلقة

بأقل من 7000 جنيه.. اشتر أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة

استنى شوية واشتري.. سامسونج تطور موبايل للفئة المتوسطة بكاميرا 108 ميجابكسل

حوادث السرقة كترت.. ميزة جديدة في واتساب تحمي من الاحتيال

شهر الفرحة .. خصم 4600 جنيه على وحش سامسونج الجديد Galaxy S23

خصم 15 ألف جنيه على تحفة سامسونج S21

نوستالجيا.. HTC تطلق موبايل جديد بكاميرا 48 ميجابكسل

بأقل من 5400 جنيه.. اشتري أحدث موبايل يشبه iPhone

أوكرانيا تتهم شاومي Xiaomi في إشعال الحرب مع روسيا

ترشيحاتنا

الاقتصاد الأخضر.. مصر تعلن عن نظام عالمي جديد باجتماعات صندوق النقد

هل يجوز إخراج زكاة الفطر مكرونة بعد ارتفاع أسعار الأرز.. أزهري يجيب

قبل عيد الفطر.. حدود السحب النقدي من ماكينات ATM والرسوم المقررة

لماذا سمي شم النسيم بهذا الاسم ؟..خبير أثري يجيب

وزير التنمية المحلية يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة الاحتفال بليلة القدر

وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتين بتطورات التدريبات في المحيط الهادئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنبوظ الريجيم.. طرق تناول الفسيخ أثناء الدايت

مبتكرة ولذيذة .. أحلى 4 طرق لعمل الرنجة

رد فعل الموظفين صادم.. تقرير بريطاني: إصابة 25 سائحا بالتسمم في تركيا

مش هتاكله تاني.. طبيب يكشف حقائق مرعبة عن الفسيخ

فيديو

خرمت ودني ومش بصوم ومبفوتش حلقة من جعفر العمدة.. تصريحات صادمة للسيناريست تامر حبيب

فريق العمل في لوكيشن التصوير .. هل تغيرت نهاية مسلسل جعفر العمدة؟

ممدوح عباس له فلوس لازم ياخدها.. تصريحات ميدو عن أزمة نادي الزمالك|فيديوجراف

مدينة بالجزائر تحير العالم.. مخلوقات بشرية تطير في السماء |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ