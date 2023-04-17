تقدم شركة شاومي الصينية الرائدة هاتفا متميزا وهو Xiaomi Redmi 12C والذي يأتي لينافس في الفئة الاقتصادية حيث يأتي بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجا بكسل وبطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير مع إستخدام معالج ميديا تيك الـ Helio G85.

وبجانب كل هذه المميزات الرائعة، يتوفر هاتف شاومي Redmi 12C بعرض متميز جدا في موقع أمازون الهند حيث يصل سعره بعد التخفيض إلى 9500 روبية هندية ( أي ما يعادل 3500 جنيه مصري ).

آخر عروض رمضان..موبايل شاومي Xiaomi حديث بكاميرا 50 ميجابكسل وسعر 3500 جنيه

مواصفات هاتف شاومي Redmi 12C

يأتي هاتف شاومي Redmi 12C بشاشة من نوع LCD قياس 6.71 بوصة، بجودة + HD ، ومستشعر للبصمة تت الشاشة، مع نوتش للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

ويعمل هاتف شاومي Redmi 12C بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Helio G85 SoC ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4X تصل لسعة 6 جيجابايت ، وذاكرة تخزين داخلية تصل لـ 512 جيجا بايت.

ويعمل هاتف شاومي بنظام التشغيل Android 12 ، مع واجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 13.

ويحتوى هاتف شاومي Redmi 12C على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة ومنفذ من نوع microUSB ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، مع دعم شبكات 4G بالإضافة إلى فتحة بطاقة microSD مخصصة.