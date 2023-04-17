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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شاهد| إعطاء أرنب رتبة ضابط شرطة في أمريكا.. والسبب

إعطاء أرنب رتبة ضابط
إعطاء أرنب رتبة ضابط شرطة في أمريكا.. اعرف السر

"ضابط الصحة والعافية"هذا اللقب الذي أشتهر به أرنب يسمي "بارسي" عبر السوشيال ميديا بعد ترقيته لرتبة “ضابط” في أمريكا، فما قصته وسر رتبه الغير معتادة للحيوان الأليف؟. 

عاش الأرنب "بارسي" داخل قسم يوبا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لمدة عام بعد أن عثرت عليه الضابطة أشلي كارسون في وسط شارع بيرسي في مدينة يوبا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبمجرد أن عادت الضابطة الأمريكية إلى مركز الشرطة سلمت الأرنب إلى جمعية حيوانات، لكنها لم تتمكن من العثور على مخبأ أو أسرة لتبني  الأرنب، لتقرر الضابطة تبنيه وتسميته “ بيرسي”. 

أرنب برتبة ضابط 

وكشف قسم يوبا الأمريكية أن السبب وراء إعطاء الأرنب هذه الرتبة مع كونه يرافق يوميا عناصر الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في عملهم مرتديا أزياء شرطية رسمية، أنه “مدلل القسم”، ينشر السعادة، ويخفف أعباء العمل عن الآخريين، وفقا لما أكدته صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية. 

وقال مركز الشرطة في حسابه عبر موقع “فيسبوك”: “الضابط بيرسي يتسكع في قسم الشرطة خلال النهار وهو حيوان داعم للجميع، يستمتع معظم الضباط برفقته، بينما لا يزال البعض يعتاد على فكرة وجود أرنب داخل قسم الشرطة”.

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الأرنب بارسي 
إعطاء أرنب رتبة ضابط شرطة في أمريكا

 

 

 

 


 

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