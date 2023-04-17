مدير متحف إيمحتب: لا يوجد عيد عند المصري القديم يعرف بـ"شم النسيم"

قال الدكتور ممدوح فاروق ، مدير متحف ايمحتب بسقارة، إن المصري القديم كان شغوفا بعالم البعث، ويجهز نفسه للبعث كأنه زفاف عرس جميل.

وكشف الدكتور ممدوح فاروق ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أنه لا يوجد ما يعرف بعيد " شم النسيم " عند المصري القديم ، ولكن كان هناك عيد يعرف بعيد " الشيموه " يراقب فيه الأجرام السنوية ، والشمس ، ويحدد مواسم العام .

وتابع ، أن المصري القديم كان في كل 4 أشهر يحتفل بمجموعة أعياد مختلفة حسب الجزء الديني .

يحتفل المصريون اليوم بعيد شم النسيم 2023 والذي يجسد عشق الطبيعة والألوان وترابط أفراد المجتمع المصري من الأجداد إلى الأحفاد عبر آلاف السنين.