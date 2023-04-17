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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير متحف إيمحتب: لا يوجد عيد عند المصري القديم يعرف بـ"شم النسيم"

المصري القديم
المصري القديم

قال الدكتور ممدوح فاروق ، مدير متحف ايمحتب بسقارة، إن المصري القديم كان شغوفا بعالم البعث، ويجهز نفسه للبعث كأنه زفاف عرس جميل.

وكشف الدكتور ممدوح فاروق ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أنه لا يوجد ما يعرف بعيد "  شم النسيم  " عند المصري القديم ، ولكن كان هناك عيد يعرف بعيد " الشيموه " يراقب فيه الأجرام السنوية ، والشمس ، ويحدد مواسم العام .

وتابع ، أن المصري القديم كان في كل 4 أشهر يحتفل بمجموعة أعياد مختلفة حسب الجزء الديني .

يحتفل المصريون اليوم بعيد شم النسيم 2023 والذي يجسد عشق الطبيعة والألوان وترابط أفراد المجتمع المصري من الأجداد إلى الأحفاد عبر آلاف السنين.

مدير متحف إمحتب بسقارة الدكتور ممدوح فاروق برنامج صباح الخير يا مصر

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