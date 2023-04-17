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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 1157 مخالفة مرورية في حملة مكبرة بالقليوبية

حملة مرورية
حملة مرورية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة والدراجات النارية غير المرخصة وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1157 مخالفة مرورية متنوعة فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

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تلقى مدير  أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.


وأسفرت الحملة عن ضبط 1157 مخالفة مرورية، بينها 547 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و507 مخالفات متنوعة، وضبط 17 سائق بدون رخصة قيادة، و2 أخرين يقودون بدون رخصة تسيير.     


وتمكنت الحملة من سحب 13 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز دراجة غير مرخصة، وتحرير 3 مخالفات ملصقات، و68 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 3400 جنيه.


كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 13 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 1850 جنيها مصالحات.

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