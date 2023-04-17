"توليد الأفكار الإبداعية".. محاضرة بمكتبة مصر الجديدة للطفل الأربعاء المقبل

أعلن الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، تنظيم محاضرة بعنوان "توليد الافكار الابداعية" تهدف إلى تحفيز الذات لاستغلال كل المعارف والمعلومات السابقة للفرد، وصهرها بغرض إيجاد فكرة جديدة تتوافر فيها عناصر النجاح ويتبلور فيها عمق التفكير.

وقال الدكتور نبيل حلمى، إن توليد الفكرة تعني “الايجاد من عدم”، وهو يرمز إلى إيجاد شيء لم يكن موجودًا من قبل، وهذا بدوره يتطلب إدراك بعض المفاهيم ، وتوافر بعض الشروط، فالفكرة الإبداعية لا تأتى دون إرادة .

تنفذ المحاضرة مكتبة مصر الجديدة للطفل، إحدى المنصات الابداعية والثقافية التابعة لجمعية مصر الجديدة ، اون لاين عبر منصة زووم ، وذلك في الثانية عشر من ظهر بعد غد الاربعاء ، وتقدمها الدكتورة ايمان ممتاز اخصائى الصحة النفسية .

وأشار حلمى إلى أن محاور المحاضرة تتضمن البحث عن الحلول والأساليب البديلة لما هو متداول ومعروف ، ان تكون الفرد له أهداف واضحة يرغب في تحقيقها ، أن يتصف بالإيجابية والتفاؤل تجاه المواقف التي تتطلب الاجتهاد، أن نبتعد عن الأفكار النمطية والافكار التي تدفع للفشل قبل المحاولة ، أن نجعلهم يحصنون أنفسهم ضد التعاليق والأفكار المحبطة؛ أن نبعدهم عن النمطية في التفكير وعن الاتكالية؛ أن نبتعد عن الرضا بما هو موجود دون أي اجتهاد أو محاولة للتطوير.