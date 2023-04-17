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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفتي الجمهورية: علينا تحري ليلة القدر وبذل الجهد والعناية حتى ننال شرفها

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن المسلم عليه تحري ليلة القدر وبذل الجهد والعناية حتى ينال شرفها.

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وأضاف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "كل يوم فتوى"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الله تعالى منَّ على الأمة المحمدية بليلةٍ ساطعةِ النور، جليلةِ القدر، عظيمةِ الأجر، عظيمةِ الثواب، عامةِ البركة، شاملةِ الرحمة، إنها ليلة القدر".

وأشار إلى أن: " النبيَّ صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى تحري ليلة القدر في هذه الأيام المباركة خاصة في الليالي ذات الأعداد الفردية، وهي ليلة مشهودة يحصل فيها مزيد من الاتصال بين العباد وربهم سبحانه".

وأوضح أن: "ليلة القدر هي ليلة بدء نزول القرآن الكريم على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم"، مشيرا إلى أن: "ليلة القدر هي ليلة سلام تنزَّل الملائكة فيها بالبركة والرحمة".

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