عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل الظواهر الجوية من علامات ليلة القدر .. مفتي الجمهورية يحسم الجدل

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن علاقة الظواهر الجوية بليلة القدر.

txt

مفتي الجمهورية: علينا تحري ليلة القدر وبذل الجهد والعناية حتى ننال شرفها

txt

مفتي الجمهورية: النبي كان يعرف موعد ليلة القدر ثم أُنسيها لحكمة إلهية

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "كل يوم فتوى"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "تحدَّث العلماء عن بعض الظواهر المناخية التي تحدث صبيحة ليلة القدر وليلتها، ولكن الأهم هو الشعور بالسلام النفسي والطمأنينة واستنارة القلب والإقبال على الله بالعبادة والخشوع والتضرع".

 

وأضاف: " النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا إلى تحري ليلة القدر في هذه الأيام المباركة خاصة في الليالي ذات الأعداد الفردية، وهي ليلة مشهودة يحصل فيها مزيد اتصال بين العباد وربهم سبحانه، وهي ليلة بدء نزول القرآن الكريم على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة سلام تنزَّل الملائكة فيها بالبركة والرحمة".

 

وأشار: "الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلم كان قد علم موعد ليلة القدر على وجه التعيين، ثم أُنسيها لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ليتحفَّز الناس إلى العبادة والدعاء في العشر الأواخر، وألَّا يخصوا ليلةً منها بعينها".

مفتى الجمهورية شوقي علام مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام القران الكريم الله سبحانه وتعالى صدى البلد شوقي علام الظواهر الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواطن العفة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاعتداء على سائحة فرنسية

بنك مصري يطرح شهادة إدخار بعائد تراكمي 39٪ تدفع مقدما

زحام على محلات الذهب.. سر الإقبال الكبير على الشراء رغم تذبذب الأسعار

غياب 15 لاعبا.. كيف يظهر فريق الأهلي اليوم أمام سموحة ؟

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

إعلامي شهير.. تعرف على ضيف برنامج رامز نيفر إند اليوم

اتحاد الكرة عن عقوبة كهربا: يقف تنفيذها في هذه الحالة

بفرمان الفيفا .. تطورات في شكوى كهربا والأهلي ضد مرتضى منصور

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: لا حرج في عدم الإنصات للقرآن وقت العمل

هل ينذر بـ زلزال مدمر .. ثقب غامض بالمحيط الهادي | فيديو

في شم النسيم.. طريقة تحضير سلطة الرنجة بوصفة مميزة

أخبار التكنولوجيا|موبايل جديد من سامسونج للفئة المتوسطة.. وأفضل تليفونات HTC تغنيك عن iPhone

لم يتواجد وقت الحادث..سقوط واجهة عقار بكرموز غربي الإسكندرية دون إصابات|شاهد

البابا تواضروس: أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في السودان بخير ولا توجد مشكلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال 24 ساعة.. طريقة عمل الترمس الحلو في العيد

هتلاقي الانتريه معدي جنبك.. موضة جديدة بملابس العيد تثير الجدل على الفيسبوك

لامسلوق ولا مقلي.. البيض المخلل يشعل السوشيال ميديا في شم النسيم

اختبر قوة بصرك.. 3 بومات مختبئات بين الدجاج| هل عثرت عليها

فيديو

إفطار أسري واعتكاف.. هكذا كان يقضي رؤساء مصر السابقون شهر رمضان|فيديوجراف

مشهد مصر كلها مستنياه.. خناقة جعفر العمدة وشوقي وسيد ونعيم ضد كارم

زلزال بقوة 9 ريختر.. تحذير من هزة أرضية مدمرة.. فيديو

بنك مصري يطرح شهادة إدخار بعائد تراكمي 39٪ تدفع مقدما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ