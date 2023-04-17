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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: إنشاء أكبر مصنع غزل بالعالم أحد إجراءات خفض البطالة

النائب عاطف المغاوري
النائب عاطف المغاوري نائب رئيس حزب التجمع

قال النائب عاطف المغاوري نائب رئيس حزب التجمع وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الفترة الراهنة تشهد جهود واسعة من الحكومة في النهوض بصناعة الغزل والنسيج وذلك من خلال إنشاء أكبر مصنع متخصص في هذه الصناعة علي مستوي العالم.

 

تطوير لمنظومة الغزل والنسيج 

 

وأضاف “ المغاوري” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن البدء في مراحل تنفيذ مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبري، من أهم الإجراءات التي أثلجت صدورنا خاصة بعد رصد أكثر من 20 مليار جنيه مخصصة لتطوير منظومة الغزل والنسيج، معقبا " بصفتنا نواب عن الشعب نتابع عن كثب التطورات الحالية وهناك تواصل مستمر مع الحكومة بهذا الملف.

كما أشار نائب رئيس حزب التجمع، إلي أن فكرة الإهتمام بالصناعات الأصيلة التي تتميز بها الدولة وتتفرد بمزايا تنافسية عالميا كصناعة القطن، من أهم الأفكار التي تتبناها الحكومة في توطين الصناعة المحلية وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، منوها إلي أن هذا القطاع له العديد من المزايا أبرزها تشغيل عمالة كثيفة، الأمر الذي يعد أحد علاجات مشكلة البطالة وتحديدا لأبناء القري الريفية.

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وتابع النائب : كما أن توجه وزارة قطاع الأعمال، توجها جيدا يضع أساس عمله التطوير والإرتقاء بأداء الشركات وليس بالتصفية أو البيع، فضلا عن التصريحات المبشرة دائما للوزير بشأن مختلف الملفات.

وكشف الدكتور أحمد مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن افتتاح مصنع رقم 1 بالمحلة الكبرى، وهو أكبر مصنع غزل بالعالم بحلول يناير 2024.
وأضاف العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج، في تصريحات صحفية، أن شركة المحلة الكبرى تستحوذ على 40% من إجمالي خطة التطوير شركات الغزل والنسيج، وهي أولى الشركات المستهدفة بالتطوير إضافة إلى شركتي حلوان والدلتا.

 فى يوليو 2021، كانت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وقعت عقد إنشاء مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والذي يعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم.

ويقام المصنع على مساحة حوالي 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن/ يوميا من الغزول الرفيعة والسميكة.

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