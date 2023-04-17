تونس .. الشرطة تداهم منزل الغنوشي وتلقي القبض عليه

أفادت وسائل إعلام محلية في تونس في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن الشرطة التونسية ألقت القبض على زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي وقامت بتفتيش منزله.

ونقلت قناة "موازييك" التونسية عن مصادر قولها: " النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت مساء اليوم الاثنين لأعوان وحدة مكافحة الإرهاب ببوشوشة بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي".

وأضافت المصادر: "جاء قرار إيقاف الغنوشي للتحقيق معه على خلفية تسريب مقطع فيديو لمحادثة جمعت بينه وبين قيادات من جبهة الخلاص الوطني، اعتبر في فحواها أن "ابعاد الاسلام السياسي في تونس مشروع لحرب أهلية".

تحريض ضد الجيش

وفي وقت سابق، نشر القيادي بالحركة ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، وهو صهر الغنوشي، تدوينة عل صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، يحرض فيها ضد المؤسسة العسكرية والرئيس قيس سعيد، وهو الأمر الذي أثار موجة انتقادات عنيفة ضده.

ردّا على ذلك، كتبت المدونة عفاف أيوب تدوينة، استنكرت فيها موقف رفيق عبدالسلام وقالت إن فيه تهجّما واضحا على الجيش التونسي الذي وصفته بـ"فخر وعزّة البلاد"، بينما اتهم الناشط ماهر عباسي رفيق عبد السلام بمحاولة بثّ الفتنة.

وفي محاولة لإحتواء هذا الغضب، زعمت حركة النهضة في بيان حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي، مساء الأربعاء، إن " التدوينات تجاه المؤسسة العسكرية التي نسبت لأحد قياديّي الحركة لا تمثّلها"، مضيفة أنّ "مواقف الحزب الرسمية يعبر عنها فقط رئيس الحزب وناطقه الرسمي".