عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس .. الشرطة تداهم منزل الغنوشي وتلقي القبض عليه

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام محلية في تونس في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن الشرطة التونسية ألقت القبض على زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي وقامت بتفتيش منزله.

ونقلت قناة "موازييك" التونسية عن مصادر قولها: " النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت مساء اليوم الاثنين لأعوان وحدة مكافحة الإرهاب ببوشوشة بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي".

وأضافت المصادر: "جاء قرار إيقاف الغنوشي للتحقيق معه على خلفية تسريب مقطع فيديو لمحادثة جمعت بينه وبين قيادات من جبهة الخلاص الوطني، اعتبر في فحواها أن "ابعاد الاسلام السياسي في تونس مشروع لحرب أهلية".

جلسة استماع جديدة.. الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي غدا

تونس.. القبض على مدير مكتب راشد الغنوشي بتهمة إثارة الهرج في القصرين

تحريض ضد الجيش

وفي وقت سابق، نشر القيادي بالحركة ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، وهو صهر الغنوشي، تدوينة عل صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، يحرض فيها ضد المؤسسة العسكرية والرئيس قيس سعيد، وهو الأمر الذي أثار موجة انتقادات عنيفة ضده.

ردّا على ذلك، كتبت المدونة عفاف أيوب تدوينة، استنكرت فيها موقف رفيق عبدالسلام وقالت إن فيه تهجّما واضحا على الجيش التونسي الذي وصفته بـ"فخر وعزّة البلاد"، بينما اتهم الناشط ماهر عباسي رفيق عبد السلام بمحاولة بثّ الفتنة.

وفي محاولة لإحتواء هذا الغضب، زعمت حركة النهضة في بيان حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي، مساء الأربعاء، إن " التدوينات تجاه المؤسسة العسكرية التي نسبت لأحد قياديّي الحركة لا تمثّلها"، مضيفة أنّ "مواقف الحزب الرسمية يعبر عنها فقط رئيس الحزب وناطقه الرسمي".

الإخوان راشد الغنوشي حركة النهضة الجيش الإسلام السياسي مكافحة الارهاب الشرطة التونسية حركة النهضة الإخوانية تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصري يطرح شهادة إدخار بعائد تراكمي 39٪ تدفع مقدما

مواطن العفة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاعتداء على سائحة فرنسية

نلبس صيفي ولا شتوي في العيد.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الجو

زحام على محلات الذهب.. سر الإقبال الكبير على الشراء رغم تذبذب الأسعار

غياب 15 لاعبا.. كيف يظهر فريق الأهلي اليوم أمام سموحة ؟

بفرمان الفيفا .. تطورات في شكوى كهربا والأهلي ضد مرتضى منصور

إجراء عاجل لمنع الغش بامتحانات الترم الثاني 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي

مفاجأة كهربا.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة

موضوعات متعلقة

جلسة استماع جديدة.. الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي غدا

تونس.. القبض على مدير مكتب راشد الغنوشي بتهمة إثارة الهرج في القصرين

ترشيحاتنا

كيف ترى ليلة القدر في المنام؟ حقيقة كشفها النبي محمد

محمد شريف يتقدم للأهلي بهدف رائع في مرمى سموحة

الشوط الأول.. المقاولون يباغت الزمالك بهدف التقدم

محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك ليدز يونايتد

البرلمان العربى يطالب بالتدخل العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين

إسكندرانية وجوزي مش رجل أعمال.. جوري بكر تكشف أسرارا عن حياتها الخاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. تناول هذا النوع من الطعام يزيد من الإصابة بالنوبة القلبية

مسلسل ستهم الحلقة 26.. روجينا ترفض الزواج للمرة الثالثة وتهين رماح

رغم إصابة واحدة فقط.. توأمتان متطابقتان تعانيان من نفس أعراض السرطان| تفاصيل

في يومه العالمي .. كل ما تريد معرفته عن الهيموفيليا

فيديو

مفيش مستحيل.. سيدة أردنية تنجب بعد 27 سنة زواجا و15 محاولة أطفال أنابيب

جوزها حقنها بالمخدرات ليحولها إلى مدمنة مثله..قصة نيرة تفطر القلوب |شاهد

إيقاف كهربا| تطورات جديدة تمنع العقوبة.. وتحرك عاجل من الأهلي.. شاهد

إفطار أسري واعتكاف.. هكذا كان يقضي رؤساء مصر السابقون شهر رمضان|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ