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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جلسة استماع جديدة.. الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي غدا

الغنوشي
الغنوشي

قال مصدر قضائي تونسي، إن رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي ، سيمثل مجددا أمام القضاء غدا الثلاثاء.

وبحسب وكالة العين الإخبارية، أوضح المصدر القضائي الذي طلب عدم تعريفه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن قاضي التحقيق بـ"قطب الإرهاب" (محكمة مختصة) يعتزم سماع أقوال الغنوشي بشأن ما ورد في شريط مسجل يتضمن حوار دار بين زعيم النهضة وعناصر من تنظيم أنصار الشريعة.

وأنصار الشريعة ، هو تنظيم محظور في تونس اغتال القياديين اليساري شكري بلعيد، والقومي محمد البراهمي عام 2013.

وكانت السلطات القضائية قد حددت جلسة سابقة للاستماع لأقوال الغنوشي، لكنه تغيب عن تلك الجلسة لدواع "صحية" حسب زعمه حينها.

وقال المصدر ، إنه في حال تغيب الغنوشي مجددا عن جلسة التحقيق سيصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف بحقه.

وتربط هيئة الدفاع عن شكري بلعيد والبراهمي بين أنصار الشريعة وحركة النهضة، وتعتقد أن تنظيم الإخوان ضالع في جريمتي الاغتيال.

وسبق للغنوشي، أن مثل أمام القضاء على ذمة قضايا إرهابية، منها "التسفير إلى بؤر التوتر"، و"أنستالينغو (قضية تجسس)"، و"جمعية نماء الإرهابية".

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