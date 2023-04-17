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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتأهل لنهائي كأس مصر لكرة السلة رجال بعد الفوز على الجزيرة

صدى البلد

نجح فريق النادي الأهلي في التأهل لنهائي كأس مصر لكرة السلة "رجال" بعد الفوز على فريق الجزيرة مساء اليوم الإثنين في دور نصف النهائي.

وتمكن الأهلي من حجز أول بطاقات الدور النهائي من المسابقة بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 88 – 52 في اللقاء الذي اقيم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وحسم الأهلي المباراة لصالحه طوال أشواط اللقاء الأربعة والتي جاءت نتائجه كالتالي: 18/13 – 40/29 – 66/42 – 88 / 52.

وحصل عمرو الجندي لاعب النادي الأهلي على لقب أفضل لاعب في المباراة بعد أن سجل 22 نقطة ساهم بهم في قيادة فريقه لتحقيق الفوز.

وينتظر فريق الأهلي بقيادة مدربه أوجستي بوش الفائز من مواجهة الاتحاد والزمالك التي انطلقت بعد انتهاء لقاء الأهلي والجزيرة على نفس الملعب.

يذكر ان المباراة النهائية لكأس مصر "رجال" يقام يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على أن يسبقه لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

كأس مصر لكرة السلة الجزيرة النادي الأهلي الأهلى

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