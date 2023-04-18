أشرف زكي وروجينا يؤديان مناسك العمرة بصحبة ابنتيهما

يتواجد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في السعودية؛ لأداء مناسك العمرة، بصحبة زوجته الفنانة روجينا وابنتيهما.

وحرصت روجينا على مشاركة جمهورها صورة لها بصحبة أسرتها على موقع الصور الشهير إنستجرام، وعلقت عليها: “الحمد والشكر لله، اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال”.



روجينا تنتهى من تصوير مسلسل ستهم

وكانت الفنانة روجينا قد انتهت من تصوير مسلسلها الجديد ستهم، أمس الإثنين، بعد أكثر من 3 أشهر تصوير متواصل، حيث تخوض روجينا هذا الموسم الرمضاني بهذا المسلسل وحقق نجاحا ملحوظا على مدار الشهر الكريم.



روجينا تحتفل بانتهاء التصوير

ونشرت روجينا، العديد من الصور التي تجمعها مع زوجها الدكتور أشرف زكي وابنتها مريم، وفريق عمل مسلسل "ستهم" من الاحتفال بعيد ميلادها وانتهاء تصوير المسلسل.

وعلقت روجينا على الصور،:" الحمد والشكر لله أحلى فركش.. واحلى عيد ميلاد، ربنا يدمها نعمة علينا نعمة الحب والنجاح شكرا لكل كاست ستهم أمام الكاميرا وخلفها شكرا فريق الإخراج كنتوا أرجل رجالة زي ما اتعودت عليكم تعبتوا أوى بس كنتوا بتشتغلوا بمنتهى الحب".

وأضافت :"شكرا فريق التصوير من اشطر الناس محترمين وفنانين ومنتهى الذوق تربية الأستاذ رؤوف عبد العزيز شكرا فريق الإنتاج انتاج محترم راقي دايما بيشتغلوا في صمت شكرا مهندسة الديكور الفنانة الرقيقة على تعبك في ديكورات صعبة جدا بس كنتي اد المسؤولية.

تفاصيل مسلسل ستهم

مسلسل "ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.