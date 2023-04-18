إزالة ثلاث حالات أعمال بناء تعديات على أراض زراعية شرقي الإسكندرية

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، إن الحي أجرى إزالة ثلاث حالات أعمال بناء تعديات على أراضي إصلاح زراعي بقرية الحسنية بأبيس الثانية بنطاق الحي رصدتها وحدة المتغيرات المكانية ، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الجهود المبذولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء أو مخالفات المتغيرات المكانية.



وأوضح رئيس الحي أن الأعمال كانت عبارة عن بناء أسوار تم بناؤها بدون ترخيص وتعد على أراضي أملاك الدولة وذلك بحضور يحيى زكريا سكرتير عام الحي ، واللواء عمرو عبد المنعم المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالمحافظة ومازن البراجة عضو المكتب الفني للمحافظ ، ومدير وحدة المتغيرات المكانية .

على الصعيد ذاته، أكد حبيب على تنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ الإزالات أولًا بأول ورصد ومتابعة أي مخالفات على أرض الواقع خلال حملات مكثفة بأحياء المحافظة يتم شنها بصفة مستمرة وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون.