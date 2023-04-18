عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة ثلاث حالات أعمال بناء تعديات على أراض زراعية شرقي الإسكندرية

إزالة أعمال بناء
إزالة أعمال بناء مخالف بالإسكندرية

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، إن الحي أجرى إزالة ثلاث حالات أعمال بناء تعديات على أراضي إصلاح زراعي بقرية الحسنية بأبيس الثانية بنطاق الحي رصدتها وحدة المتغيرات المكانية ، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الجهود المبذولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء أو مخالفات المتغيرات المكانية.

نظر الطعن على حكم إعدام نجار قتل سيدة فى الإسكندرية

سقوط واجهة عقار بكرموز غربي الإسكندرية دون إصابات.. ومحافظ الإسكندرية: استمرار حملات متابعة الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات


وأوضح رئيس الحي أن الأعمال كانت عبارة عن بناء أسوار تم بناؤها بدون ترخيص وتعد على أراضي أملاك الدولة وذلك بحضور يحيى زكريا سكرتير عام الحي ، واللواء عمرو عبد المنعم المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالمحافظة ومازن البراجة عضو المكتب الفني للمحافظ ، ومدير وحدة المتغيرات المكانية .
على الصعيد ذاته، أكد حبيب على تنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ الإزالات أولًا بأول ورصد ومتابعة أي مخالفات على أرض الواقع خلال حملات مكثفة بأحياء المحافظة يتم شنها بصفة مستمرة وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون.

الاسكندرية مخالفات البناء حملات مكثفة الأراضى الزراعية محافظة الاسكندرية إزالة التعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرد الشناوي.. الغندور يصدم جماهير الاهلي بهذا القرار

ميدو يكشف رد فعل مرتضي منصور بعد قرار المحكمة بعزله

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

إسكندرانية وجوزي مش رجل أعمال.. جوري بكر تكشف أسرارا عن حياتها الخاصة

كيفية صلاة التسابيح ليلة القدر.. تغفر جميع الذنوب

مواطن العفة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاعتداء على سائحة فرنسية

3 رسائل قوية للسيسي بشأن السودان.. ولهذه الأسباب يجتمع الأعلى للقوات المسلحة

دعاء قاله النبي جبر الله بخاطره ردده في ليلة القدر وسترى العجب

ترشيحاتنا

بمواصفات جبارة.. أفضل هاتف سامسونج للفئة المتوسطة في 2023

الولايات المتحدة تطالب البرهان ودقلو بالوقف الفوري لإطلاق النار في السودان

بلينكن يجري اتصالين بـ البرهان ودقلو.. ويؤكد مسئوليتهما عن ضمان سلامة المدنيين والبعثات الدبلوماسية

أجواء حارة اليوم.. درجات الحرارة تصل إلى 38 في هذه المنطقة

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

لمواجهة التهديد الصيني.. بلومبرج نيوز: تايوان تشتري 400 صاروخ أمريكي مضاد للسفن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة صفصف ودلال.. جعفر العمدة كيدز يتصدر السوشيال ميديا

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

3 أطعمة تحمي عينيك من إصابتها بالأمراض

طريقة تحضير الغريبة بوصفة اقتصادية

فيديو

قلدت رمضان وطولها مفأجاة وتمسح أحذية ضيوفها.. طقوس زينة الغريبة في التصوير

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو محير.. ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات/ فيديو جراف

طلاسم حقيقية.. حمادة هلال يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل المداح /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ