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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف أفضل سعر بالسوق المصري لهاتف أوبو OPPO A96 في رمضان

هاتف أوبو OPPO A96
هاتف أوبو OPPO A96

حاز هاتف أوبو OPPO A96 على إعجاب الكثير من المحللين حيث يعد الهاتف واحدا من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والشبابية التي أطلقتها شركة أوبو مؤخرا، حيث يجمع الهاتف بين المواصفات الممتازة و السعر المناسب، كما يقدم أداء قويا بفضل معالج متميز من شركة كوالكوم الأميركية.    

 

ويتوفر هاتف أوبو OPPO A96 في السوق المصري في شهر رمضان بسعر يبدأ من حوالي 8 آلاف جنيه، وذلك لنسخة 128 / 8 جيجا بايت، علما بأن السعر يختلف حسب المتجر وأيضا حسب النسخة.  

سعر هاتف أوبو OPPO A96

وجاء هاتف أوبو OPPO A96 ، بشاشة مقاومة للمياه والغيار من نوع OLED، قياس 6.43 بوصة، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، مع جودة + FHD ، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ودعم التدرج اللوني DCI-P3، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة.

 

ويقدم هاتف أوبو OPPO A96 كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجا بكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بكسل، إلى جانب فلاش LED مع ميزات HDR و panorama ، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفي مميزة بدقة 16 ميجا بكسل .

 

ويعمل هاتف أوبو OPPO A96 بمعالج من نوع Snapdragon 695 من شركة كوالكوم الأميركية يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 و 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت. 

 

ويحتوى هاتف أوبو OPPO A96 على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط، تقوم بشحن البطارية بنسبة 50% عبر منفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0، في غصون 26 دقيقة فقط، مع ألوان الأزرق والأسود.

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