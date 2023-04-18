9% فقط من الأشخاص يعثرون على سيارة مخفية في صورة الوهم البصري.. شاهد

تعتبر صور الوهم البصري من أقوي الاختبارات لقياس قوة ملاحظة الأشخاص عن طريق إيجاد حل سريع لها خلال ثواني معدودة ممن يدل على قوة البصر والذكاء.

وفي تحد جديد نشرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، الثلاثاء، يمكن لـ 9٪ فقط من الأشخاص العثور على سيارة مخفية في صورة الوهم البصري المحيرة للعقل والعين.

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تُظهر الوهم البصري المذهل صورة لأطفال يلعبون ويقضون وقتا ممتعا في الحديقة، لكن هناك سيارة مخفية في مكان ما، فهل يمكنك رؤيتها؟.

وإذا لم تتمكن من إيجاد حل لغز الخداع البصري خلال ثوان معدودة، فيمكنك مشاهده من خلال الصورة التالية لصورة اللغز.

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