عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد اليوم الثالث لتلقى الطلبات.. 223 مرشحا في انتخابات الغرف التجارية

صدى البلد

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تأكد حتى الآن إجراء انتخابات في 15 غرفة تجارية، هى غرف القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وكفر الشيخ ومرسى مطروح وجنوب سيناء وشمال سيناء ودمياط وبنى سويف والوادى الجديد وسوهاج وقنا والاقصر والبحر الأحمر.

وأوضح الاتحاد أنه تم بناء على قرار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فتح باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لمدة خمسة أيام عمل بدأت الأربعاء الماضى وتستمر حتى وغدا الاربعاء.

وصرح الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد اول وزير التموين والتجارة الداخلية بانه تقدم في اليوم الأول 55 مرشحا من ال 27 محافظة و98 في اليوم الثانى و 70 في اليوم الثالث ليصل إجمالي المرشحين إلى 223 مرشح.

وأوضح أن هناك 16 مرشحا بكل من القاهرة والجيزة، و15 مرشحا في كفر الشيخ، و13 مرشحا بكل من دمياط وقنا، و12 مرشحا بكل من جنوب سيناء والاقصر والبحر الأحمر، و 11 مرشحا بكل من الأسكندرية وسوهاج، و10 مرشحين بكل من مرسى مطروح وشمال سيناء وبنى سويف، و8 مرشحين بكل من القليوبية والغربية والدقهلية والوادى الجديد، و 7 مرشحين بكل من الشرقية و وبورسعيد واسيوط، و3 بغرفة الاسماعيلية، و2 مرشحين بكل من المنوفية والبحيرة واسوان، ولم يتقدم احد بعد في غرف السويس والفيوم والمنيا.

من جانبه اوضح الدكتور علاء عز، امين عام اتحاد الغرف التجارية انه حتى نهاية اليوم الثالث تأكد اجراء انتخابات في غرف القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وكفر الشيخ ومرسى مطروح وجنوب سيناء وشمال سيناء ودمياط وبنى سويف والوادى الجديد وسوهاج وقنا والاقصر والبحر الأحمر حيث تجاوز عدد المتقدمين عدد المقاعد.

وأشار الدكتور علاء عز انه سيتم انتخاب 194 عضو في الـ27 غرفة بواقع 11 بالقاهرة و9 بالإسكندرية و8 في كل من غرف المستوى الأول وهى بورسعيد ودمياط والجيزة والغربية والشرقية واسيوط والدقهلية والجيزة وسوهاج وكفر الشيخ، و 7 أعضاء فى كل من غرف المستوى الثانى وهى القليوبية والمنوفية والاسماعلية والسويس والفيوم وبنى سويف والمنيا وجنوب سيناء وقنا واسوان وشمال سيناء ومرسى مطروح والبحر الأحمر و6 أعضاء فى كل من غرف المستوى الثالث وهى الوادى الجديد والاقصر.

وقال الدكتور علاء عز انه بعد انتهاء المدة القانونية سيتم اعلان أسماء المرشحين بكل محافظة، ثم يتم تلقى الطعون وعرضها على اللجنة المحددة بالمادة الثامنة من قانون الغرف ويكون قرارها بقبول او رفض الطعن نهائي ثم اعلان الكشوف النهائية التي تجرى عليها الانتخابات يوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 وهو الموعد المحدد بقرار وزير التجارة والصناعة، الذى يقوم بإصدار قرار بتعيين نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة مع المنتخبين ليقوموا بانتخاب رئيس وأعضاء هيئات المكاتب.

التموين الصناعة الغرف التجارية اتحاد الغرف التجارية مرسى مطروح وزير التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ملابس نسائية مثيرة.. الحبس عامين لـ سلمى الشيمي وغرامة 100 ألف جنيه

تحذيرات من الأرصاد| تفاصيل التحول المفاجئ في الطقس.. وموعد المنخفض الجوي

ادعاءات إخوانية .. مصدر أمني: لا صحة لإنهاء نزيل حياته في مركز الإصلاح والتأهيل

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

بشأن الهدنة.. بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية

حالة وحيدة تنقذه من الإيقاف.. خبير لوائح يكشف مفاجأة بشأن عقوبة كهربا

ترشيحاتنا

لبحث تسريبات عقوبة كهربا.. مجلس الأهلي يعقد جلسة طارئة غدا

بسبب إنفاق أمواله.. أب يقتل نجله بمصر الجديدة

غدر الصحاب.. سائق ينهي حياة صديقه من أجل معاكسة فتاة| تفاصيل

قرار عاجل من مجلس الدوما بشأن حماية المواطنين الروس في الدول الأخرى

طفلة تخطف قلوب السعوديين في المسجد الحرام.. شاهد ماذا فعلت

الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم: فخور بتكريم الرئيس وسيظل وساما على صدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل كامل العدد طرح القضية|بعد الطلاق.. كيف تقنعي أطفالك بالزواج مرة أخرى؟

9% فقط من الأشخاص يعثرون على سيارة مخفية في صورة الوهم البصري.. شاهد

بقايا طاقم أسنان غريب يثير ذهول رواد شاطئ بأمريكا.. اعرف السر

بالتاتو.. ميرهان حسين تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

الأرصاد في تحذير عاجل: أتربة وحرارة تقترب من الـ40

اكتشاف أيادٍ بشرية مقطوعة ومدفونة أسفل قصر في الضبعة .. ما قصتها ؟ "فيديوجراف"

فرصة للشراء .. تراجع كبير في سرع الذهب اليوم

التتر السبب|مش هشتغل مع محمد سامي تاني.. حقيقة خلاف مخرج جعفر العمدة وزينة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ