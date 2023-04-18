بعد اليوم الثالث لتلقى الطلبات.. 223 مرشحا في انتخابات الغرف التجارية

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تأكد حتى الآن إجراء انتخابات في 15 غرفة تجارية، هى غرف القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وكفر الشيخ ومرسى مطروح وجنوب سيناء وشمال سيناء ودمياط وبنى سويف والوادى الجديد وسوهاج وقنا والاقصر والبحر الأحمر.

وأوضح الاتحاد أنه تم بناء على قرار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فتح باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لمدة خمسة أيام عمل بدأت الأربعاء الماضى وتستمر حتى وغدا الاربعاء.

وصرح الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد اول وزير التموين والتجارة الداخلية بانه تقدم في اليوم الأول 55 مرشحا من ال 27 محافظة و98 في اليوم الثانى و 70 في اليوم الثالث ليصل إجمالي المرشحين إلى 223 مرشح.

وأوضح أن هناك 16 مرشحا بكل من القاهرة والجيزة، و15 مرشحا في كفر الشيخ، و13 مرشحا بكل من دمياط وقنا، و12 مرشحا بكل من جنوب سيناء والاقصر والبحر الأحمر، و 11 مرشحا بكل من الأسكندرية وسوهاج، و10 مرشحين بكل من مرسى مطروح وشمال سيناء وبنى سويف، و8 مرشحين بكل من القليوبية والغربية والدقهلية والوادى الجديد، و 7 مرشحين بكل من الشرقية و وبورسعيد واسيوط، و3 بغرفة الاسماعيلية، و2 مرشحين بكل من المنوفية والبحيرة واسوان، ولم يتقدم احد بعد في غرف السويس والفيوم والمنيا.

من جانبه اوضح الدكتور علاء عز، امين عام اتحاد الغرف التجارية انه حتى نهاية اليوم الثالث تأكد اجراء انتخابات في غرف القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وكفر الشيخ ومرسى مطروح وجنوب سيناء وشمال سيناء ودمياط وبنى سويف والوادى الجديد وسوهاج وقنا والاقصر والبحر الأحمر حيث تجاوز عدد المتقدمين عدد المقاعد.

وأشار الدكتور علاء عز انه سيتم انتخاب 194 عضو في الـ27 غرفة بواقع 11 بالقاهرة و9 بالإسكندرية و8 في كل من غرف المستوى الأول وهى بورسعيد ودمياط والجيزة والغربية والشرقية واسيوط والدقهلية والجيزة وسوهاج وكفر الشيخ، و 7 أعضاء فى كل من غرف المستوى الثانى وهى القليوبية والمنوفية والاسماعلية والسويس والفيوم وبنى سويف والمنيا وجنوب سيناء وقنا واسوان وشمال سيناء ومرسى مطروح والبحر الأحمر و6 أعضاء فى كل من غرف المستوى الثالث وهى الوادى الجديد والاقصر.

وقال الدكتور علاء عز انه بعد انتهاء المدة القانونية سيتم اعلان أسماء المرشحين بكل محافظة، ثم يتم تلقى الطعون وعرضها على اللجنة المحددة بالمادة الثامنة من قانون الغرف ويكون قرارها بقبول او رفض الطعن نهائي ثم اعلان الكشوف النهائية التي تجرى عليها الانتخابات يوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 وهو الموعد المحدد بقرار وزير التجارة والصناعة، الذى يقوم بإصدار قرار بتعيين نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة مع المنتخبين ليقوموا بانتخاب رئيس وأعضاء هيئات المكاتب.