تنفيذاً لتوجيهات محافظ الفيوم.. حملة لإزالة الإعلانات المخالفة وللنظافة بشوارع وأحياء المدينة

أعلنت محافظة الفيوم، عن تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة وللنظافة بشوارع وأحياء مدينة الفيوم، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات النظافة العامة ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري.

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الحملة بدأت صباح اليوم برئاسة المحاسب أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، واستهدفت شوارع أحمد شوقي بحي غرب، وجمال عبد الناصر بحي شرق، وبطل السلام بحي الجون، بوصفها الأكثر كثافة بالإعلانات والأكثر ازدحاماً بحركة المارة والسيارات.

وأضاف أن الحملة قامت برفع وإزالة الإعلانات المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما تم رفع تراكمات القمامة، لافتاً إلى استمرار الحملة خلال الأيام القادمة بمختلف شوارع وأحياء مدينة الفيوم.

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