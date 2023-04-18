حق كهربا بالمشاركة.. مهيب عبدالهادي يكشف خطط النادي الأهلي عقب استلام خطاب العقوبات

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن قيام اتحاد الكرة بإرسال خطابين للأهلي والزمالك بالعقوبات الخاصة بلجنة الانضباط.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر “فيسبوك”: “اتحاد الكرة أرسل خطابين للأهلي والزمالك بالعقوبات الخاصة بلجنة الانضباط.. أولى خطوات الأهلي الاستئناف على العقوبة وسيكون من حق كهربا المشاركة بشكل طبيعي لحين إصدار البت في الاستئناف”.

قرارات اتحاد الكرة ضد كهربا والأهلي