حق كهربا بالمشاركة.. مهيب عبدالهادي يكشف خطط النادي الأهلي عقب استلام خطاب العقوبات

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن قيام اتحاد الكرة بإرسال خطابين للأهلي والزمالك بالعقوبات الخاصة بلجنة الانضباط.
وكتب مهيب عبد الهادي عبر “فيسبوك”: “اتحاد الكرة أرسل خطابين للأهلي والزمالك بالعقوبات الخاصة بلجنة الانضباط.. أولى خطوات الأهلي الاستئناف على العقوبة وسيكون من حق كهربا المشاركة بشكل طبيعي لحين إصدار البت في الاستئناف”.
قرارات اتحاد الكرة ضد كهربا والأهلي
- الإيقاف لـ 12 مباراة في المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية.
- غرامة مليون جنيه تسدد خلال شهر.
- تحذير النادي الأهلي من تكرار استخدام الجماهير لعبارات أو إشارات تنطوي على إخلال بالقيم والأخلاق والقواعد الرياضية.
- تغريم النادي الأهلي 200 ألف جنيه تسدد خلال شهر.