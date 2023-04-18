نهاية غير متوقعة لمسلسل جعفر العمدة .. والسبب مفاجأة

عرضت فضائية العربية مصر، تقريرا عن المسلسلات الرمضانية، وبالأخص مسلسل جعفر العمدة.

ومع اقتراب الأعمال الرمضانية من كشف نهاية أحداثها، يشهد مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان حالة من التفاعل الكبير وسط الجمهور في مختلف الدول.

مسلسل جعفر العمدة



وخلال عرض الحلقات بدأ المتابعون يقدمون توقعات حول نهاية الحلقة الأخيرة منه، مما دفع المخرج محمد سامي للبحث عن نهاية جديدة تخالف التوقعات.



وحطم مسلسل جعفر العمدة الأرقام القياسية، واستخدمت فيه احدث التقنيات، وتصدر المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة على منصة شاهد.