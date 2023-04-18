فنان شهير يتزوج حبيبته بعد 40 سنة حب| تفاصيل

تزوج المغني الشهير ليو ساير من شريكته دوناتيلا بيتشينيتي في حفل منزلي حميم.

عقد المغني، البالغ من العمر 74 عامًا ، قرانه مع صديقته منذ ما يقرب من 40 عامًا في منزله بالتبني في أستراليا بين أسرهم وأصدقائهم.

أكد نجم Celebrity Big Brother السابق الأخبار السعيدة على حسابه على انستجرام يوم الاثنين.

فنان شهير يتزوج حبيبته بعد 40 سنة حب

جاء في بيان: “كانت عطلة نهاية الأسبوع الماضية بمثابة حلم حقًا بعد أن أصبحا شريكين لما يقرب من 39 عامًا، تزوجت دوناتيلا بيتشينيتي وليو ساير في حديقتهما في المرتفعات الجنوبية يوم السبت 15 أبريل”.

فيما تم التقاط صورة للزوجين السعداء بعد أن قالا "أنا أفعل" شاركها مؤسس مؤسسة ماري كلير أستراليا جاكي فرانك.

فنان شهير يتزوج حبيبته بعد 40 سنة حب

و كان الفنان الشهير متزوجًا سابقًا من جانيس ليستر ، وانفصل الزوجان في عام 1985.

بدأ ليو ، الذي يعيش في أستراليا منذ عام 2009 ، مسيرته المهنية في المملكة المتحدة في السبعينيات ، حيث وصل أول سبع أغاني فردية له إلى المراكز العشرة الأولى.