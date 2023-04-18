لتعزيز التعاون الاقتصادي.. وفد إسرائيلي يزور أذربيجان

يبدأ وفد إسرائيلي رفيع برئاسة وزير الخارجية إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى أذربيجان لتعزيز التعاون معها في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة والابتكار.

ويقود الوزير كوهين وفدا اقتصاديا كبيرا يضم 20 شركة من مجالات الأمن السيبراني وأمن الوطن وإدارة المياه والزراعة، بحسب بيان للوزارة.

وقالت وزارة الخارجية: "سيرأس وزير الخارجية كوهين وفدا اقتصاديا كبيرا من أجل تعزيز التجارة النامية بين إسرائيل وأذربيجان"، دون الإعلان عن مدة الزيارة.

ووصف البيان أذربيجان بأنها "الدولة الشيعية التي تتمتع بموقع استراتيجي في جنوب القوقاز، وإحدى دول العالم الرئيسية في مجال الطاقة".

ومن المتوقع أن يلتقي كوهين "مع رئيس أذربيجان (إلهام علييف) ووزيري الخارجية (جيهون بايرموف) والاقتصاد (ميخائيل جابروف)، حيث سيناقش معهما تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تعززت في السنوات الأخيرة، والتعامل مع التحديات الإقليمية في منطقة"، وفق البيان.

ونقل البيان عن كوهين قوله: "أذربيجان بلد مسلم وموقعه الاستراتيجي يجعل العلاقة بيننا ذات أهمية كبيرة وإمكانيات كبيرة".

وأضاف: "سأغادر اليوم في زيارة سياسية مهمة لمواصلة البناء مع أصدقائنا الجيدين في باكو، جبهة موحدة وقوية ضد التحديات التي نتشاركها وتعميق تعاوننا بالعمل في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة والابتكار".

وتابع: "الوفد الاقتصادي المكون من الشركات الإسرائيلية المهمة ضمن الوفد هو بُعد آخر لتحسين العلاقات الجيدة وزيادة التجارة بين إسرائيل وأذربيجان".

وقال: "سيناقش المسؤولون توثيق العلاقات بين الدول في مجالات الأمن الإقليمي والاقتصاد والطاقة والتعليم والأوساط الأكاديمية والثقافة والرياضة وغيرها".

وأضاف: "تأتي زيارة كوهين إلى أذربيجان على خلفية تعزيز التنسيق بين الحكومات والعلاقات الحميمة والاستراتيجية التي وصلت ذروتها هذه الأيام بافتتاح السفارة الأذربيجانية في إسرائيل وتعيين سفير دائم لأذربيجان في إسرائيل قبل حوالي ثلاثة أسابيع".

وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أنه "سيعقد وفد رجال الأعمال، الذي ينظمه قسم الاقتصاد في وزارة الخارجية ومعهد التصدير والسفارة الإسرائيلية في باكو، عشرات الاجتماعات مع الشركات والمنظمات الحكومية في أذربيجان".