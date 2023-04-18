بمذاق مختلف ولذيذ.. طريقة عمل خشاف رمضان باللبن

تعتبر طريقة عمل خشاف رمضان باللبن من أهم المشروبات الرمضانية على الإطلاق، وهو مشروب حلو المذاق، عالي السكريات والسعرات الحرارية، بما يعوض افتقاد الجسم للكثير من العوامل الغذائية خلال فترة الصيام الطويلة، وبالتالي يعطي الجسم هذه المواد بمجرد الإفطار.



وتعود أصول الخشاف إلى تركيا، وهو ذو قيمة غذائية كبيرة وذلك لأنه يحتوي على كل من المعادن والألياف والفيتامينات وغيرها، وهناك طرق متعددة لصنع الخشاف. وسوف نقدم طريقة عمل خشاف رمضان باللبن.



طريقة عمل خشاف رمضان باللبن

طريقة عمل خشاف رمضان باللبن



مقادير خشاف رمضان باللبن :

10 بلح بدون نوى

2 كوب ماء

4 تين مجفف

4 مشمش مجفف

1 كوب لبن

3 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة جوز هند

1 ملعقة كبيرة زبيب



طريقة عمل خشاف رمضان باللبن

- نقطع كل الفواكه المجففة والتمر إلى أنصاف.

- ننقع التمر في كوب الماء لمدة 6 ساعات.

- ننقع الفواكه المجففة في كوب من الماء لمدة 4 ساعات.

- في وعاء كبير ضعي الماء المخلف عن نقع الفواكه المجففة والتمر، ويضاف إليه السكر واللبن ، ونقلبه .

- نقسم الفواكه المجففة والتمر والزبيب وجوز الهند بالتساوي في أكواب الخشاف.

- نضع خليط اللبن وماء النقع في الأكواب فوق التمر والفواكه المجففة.