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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلويات شهية.. طريقة عمل أم علي بالكنافة

ام على
ام على

تعد أم على من أكثر الحلويات التى تمتلك شعبية كبيرة فى مصر وبعض الدول العربية ولكن لا تستطيع جميع الناس تحضيرها فى المنزل 
نعرض لكم طريقة عمل أم على بالكنافة بمذاق شهي وذلك من خلال الشيف وسام مسعود 

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مقادير أم على :
كريمة انجيلزية
نصف كوب لبن
1 عود قرفة
2 صفار بيض
نصف كوب كريمة لبانى
ربع كوب زبيب
نصف كوب كنافة
2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة
3 ملعقة كبيرة سكر ابيض

طريقة عمل أم على بالكنافة 
* سخنى اللبن والكريمة على النار ثم ضيفى السكر والقرفة
* فى صينية اخرى افركى الزبدة مع الكنافة والسكر وصفار البيض بالمضرب السلك
* ضعى عليه السكر حتى يفتح لونه وضيفي الكنافة مع الزبيب وتدخل الفرن لمدة 5 الى 7 دقائق حتى تتحمص على درجة حرارة 180.
* ارفعى اللبن من النار وقومى بوضع جزء من الخليط للبيض تدريجيا مع الخفق السريع و يعاد للنار مع الاستمرار فى التقليب حتى الحصول على القوام المطلوب.
* اخرجى الكنافة من الفرن وضيفى اليها صوص أم على ثم يدخل الفرن مرة أخرى لمدة 4 الى 5 دقائق وقدميها

أم على الدول العربية صفار بيض طريقة عمل أم على مقادير أم على الشيف وسام مسعود

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