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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل أم علي بمذاق شهي

ام على
ام على

أم على من الحلويات الشهية التى يحبها الصغار والكبار وهى أساسية فى العزومات المختلفة.. فكيف تتمكنى من إعدادها فى المنزل بمذاق شهي.

نقدم لك طريقة عمل  أم علي فى المنزل من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير أم على 

500 جرام من عجينة الباف

كوب من السكر

ستة أكواب ونصف من الماء

130 جرامًا من الزبدة

علبة ونصف من القشطة

ربع كوب من الكاجو

ربع كوب من اللوز المقشر والمقسم لأنصاف

ربع كوب من الصنوبر المقشر

ربع كوب من الفستق الحلبي المقشر.

8 ملاعق كبيرة من الحليب المجفف
 

طريقة تحضير أم علي :

  • قطعي البيف باسترى مكعبات وضعي طبقة منها في صينية مدهونة بالسمنة، ثم طبقة من المكسرات.
  • فى وعاء آخر به الحليب والقشطة على النار ضعي السكر والزبدة وقلبي كل المكونات جيدا حتى تنضج.
  • ضعي خليط الحليب على الصينية فوق البيف باستري والمكسرات ويتم إدخالها الفرن حوالى  ثلاثين دقيقة ويتم إخراج الصينية من الفرن ورشي فوقها المكسرات.
أم على طريقة عمل أم على طريقة تحضير أم علي الشيف نجلاء الشرشابى نجلاء الشرشابي

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