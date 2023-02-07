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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

باروكة ولا شعرها.. هنادي مهنا تثير الجدل في أحدث ظهور

هنادي مهنا
هنادي مهنا

ظهرت الفنانة هنادي مهنا فى أحدث صورة لها بشكل مختلف تماما عن طبيعتها ومظهرها الذي اعتاد عليه الجمهور. 

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وأثارت الصور الجديدة للفنانة هنادي مهنا حالة من الجدل بين جمهور السوشيال بسبب شعرها وسر تغيره، حيث تحول للون الأسود الممزوج بالبني، وأصبح وجهها قريبا من الملامح الشرقية بشكل كبير بعد أن كانت تميل للستايل الفرنسي فى الشكل. 

وارتدت هنادي مهنا أيضا ملابس شرقية كلاسيكية باللون الأخضر، وغيرت حاجبيها للشكل الكلاسيكي، ما جعلها مختلفة تماما عن شكلها التقليدي الذي أحبها به الجمهور. 

هنادى
هنادى

وتساءل الجمهور: “هل غيرت هنادي مهنا شعرها بالفعل أم أن هذا شعر مستعار لطبيعة دور تقوم به فى أحد الأعمال الفنية؟ وهل قامت هنادي مهنا بإجراء عملية تجميل أم أنه ميك اب”. 

ننن
ننن

ولم تنشر الفنانة هنادي مهنا عبر صفحتها الرسمية أى منشور توضح به حقيقة الصورة المتداولة وأنها عملية تجميل أم أنه لوك مستعار.

واجتمع الجمهور على أن شكل الفنانة هنادي مهنا الطبيعي الذي اعتاد عليه الجمهور طوال السنوات الماضية كان جميلا جدا سواء وهى نحيفة أو بوزن زائد، فهى تمتلك إطلالة مميزة فى كل حالاتها الطبيعية. 

 

هنادي مهنا الفنانة هنادي مهنا عملية تجميل صور هنادى مهنا إطلالة هنادي مهنا

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