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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القابضة للسياحة: فض مظاريف تطوير فندق 3 نجوم برأس البر عقب العيد

صدى البلد

قالت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام إنه سيتم فض المظاريف الخاصة بتطوير فندق 3 نجوم برأس البر بمحافظة دمياط عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضافت ميرفت حطبة في تصريحات صحفية أن شركتها تلقت طلبين من أحد المستثمرين المحليين والأجانب، للفوز بإدارة وتطوير الفندق موضحة أن الفندق مطروح للإدارة والتطوير والتمويل، والذي سيتم بالتعاون بين الشركة القابضة الحاصلة على حق الانتفاع من محافظة دمياط والشريك من القطاع الخاص. 

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تابعت:أن تكلفة تطوير الفندق الذي يقع على نهر النيل ويضم 42 غرفة تصل لنحو 150 مليون جنيه، وتختلف نسبة المشاركة وفقا لكراسة الشروط والعروض المقدمة.

وذكرت حطبة أن هذا الفندق يأتي ضمن الخطة المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة المتعلقة بإنشاء فنادق من مستوى 3 نجوم في مختلف المحافظات، تضم ما بين 60 إلى 80 غرفة فندقية.

وفي سبتمبر الماضي وقعت الشركة القابضة للسياحة والفنادق بروتوكول تعاون مع محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، حصلت بموجبة على حق انتفاع وإدارة إحدى المباني التابعة لمحافظة دمياط في رأس البر. 

ويهدف إلى استكمال المبنى وتجهيزه وتطويره وتشغيله وادارته كفندق من مستوى ثلاث نجوم بمعرفة الشركة وعلى نفقتها الخاصة او بواسطة إحدى شركات الإدارة الفندقية، مع تخصيص منطقة شاطئية له وذلك لتحقيق الاستغلال الامثل للمبنى بما يعود بالنفع على المحافظة ووضعه كإضافة جديدة للمنظومة السياحية بالمدينة.

الشركة القابضة للسياحة والفنادق دمياط وزارة قطاع الاعمال اجازة عيد الفطر برأس البر

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