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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

صدى البلد

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد الإسباني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل تشيلسي كلا من:

في حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: ويسلي فوفانا - تياجو سيلفا - تريفوه شالوباه

خط الوسط: ريس جيمس - كونور جالاجير - إنزو فيرنانديز - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: كاي هافرتز

 

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

 

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي.

وكان ريال مدريد قد انتصر على ملعبه في مباراة الذهاب، بهدفين دون مقابل.

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