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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بجوائز 300 ألف جنيه.. ختام مسابقة أولاد عبيد الرمضانية لحفظ القرآن

ختام مسابقة أولاد
ختام مسابقة أولاد عبيد الرمضانية لحفظ القرآن

نظمت مؤسسة أولاد عبيد، برئاسة الشيخ منصور الرفاعي عبيد، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، مسابقة القرآن الكريم الرمضانية والتي تحمل اسم (المرحوم الدكتور عبد الحي الرفاعي عبيد).

وتنافس في المسابقة القرآنية الرمضانية، 1000 متسابق من الذكور والإناث، في حفظ كتاب الله من محافظات الجمهورية، في ليلة قرآنية خالصة.


بدورها، كرمت مؤسسة أولاد عبيد الاجتماعية والخيرية بالغربية، حفظة القرآن الفائزين، وقد تم توزيع الجوائز المالية وشهادات التكريم على الفائزين فى المستويات الأربعة داخل المسابقة،حيث بلغت قيمة الجوائز المقدمة للفائزين 300 ألف جنيه.

وأكد الشيخ منصور الرفاعى عبيد وكيل وزارة الاوقاف الاسبق ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن المؤسسة تعمل على دعم حفظة كتاب الله وتربية النشأ الصاعد ، قائلا  لهم (هنيئا لكم حفظ كتاب الله بالأجر العظيم والثواب الجزيل يا من جعلتم كتاب الله رفيقا لكم، وأضاء الله دربكم بنعمة القرآن).

 

شارك في المسابقة، 1000 متسابق، من محافظات الغربية والدقهلية وبنى سويف فى أربع مستويات لحفظ القرآن الكريم كاملا وثلاثة أرباع القرآن ونصف القرآن والمستوى الرابع تشجيعا لمن يحفظ ٥ أجزاء.

 

وأضاف الشيخ منصور الرفاعى عبيد، أننا نهتم بتكريم المشاركين الفائزين بالمراتب الأولى من كل المستويات وهناك جوائز تشجيعية لجميع المشاركين فيها ، كما أن مسابقة هذا العام على روح المرحوم الدكتور عبد الحى الرفاعى عبيد.

 

ختام مسابقة أولاد عبيد الرمضانية لحفظ القرآن
ختام مسابقة أولاد عبيد الرمضانية لحفظ القرآن
ختام مسابقة أولاد عبيد الرمضانية لحفظ القرآن
ختام مسابقة أولاد عبيد الرمضانية لحفظ القرآن
ختام مسابقة أولاد عبيد الرمضانية لحفظ القرآن
ختام مسابقة أولاد عبيد الرمضانية لحفظ القرآن
ختام مسابقة أولاد عبيد الرمضانية لحفظ القرآن
ختام مسابقة أولاد عبيد الرمضانية لحفظ القرآن
مؤسسة أولاد عبيد الأوقاف مسابقة القرآن المسابقة القرآنية الرمضانية حفظ كتاب الله ليلة قرآنية

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